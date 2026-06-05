Gebze Adliyesi'nde görev yapan bir personel sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoda "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" ifadelerini kullanarak, vatandaşların sorduğu sorularla dalga geçti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gebze Adliyesi'nde çalışan personelin sosyal medyada yayınladığı video tepkilere neden oldu.

Adliyeye gelen vatandaşların kendisine sorduğu sorulardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen şahıs, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" diyerek vatandaşlarla alay etti.

Vatandaşın soruları ile dalga geçti! Gebze Adliyesi çalışanının tepki çeken görüntülerine soruşturma

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilere neden olan videonun ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Vatandaşın soruları ile dalga geçti! Gebze Adliyesi çalışanının tepki çeken görüntülerine soruşturma

Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Tiktok ve X hesapları üzerinden 'Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.' şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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