HABER MERKEZİ
Vatandaşın soruları ile dalga geçti! Gebze Adliyesi çalışanının tepki çeken görüntülerine soruşturma
Gebze Adliyesi'nde görev yapan bir personel sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı videoda "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" ifadelerini kullanarak, vatandaşların sorduğu sorularla dalga geçti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Özetle DinleVatandaşın soruları ile dalga geçti! Gebze Adliyes...
Kaydet
Gündem 3 dk önce
Gebze Adliyesi personelinin sosyal medyada vatandaşlarla alay eden bir video paylaşması üzerine başsavcılık tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.
- Adliye personeli, vatandaşların sorduğu sorulardan rahatsızlık duyduğunu belirterek sosyal medyada video paylaştı.
- Videoda, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" denilerek vatandaşlarla alay edildi.
- Tepkiler üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti.
- Başsavcılık, adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.
0:00 0:00
1x
Gebze Adliyesi'nde çalışan personelin sosyal medyada yayınladığı video tepkilere neden oldu.
Adliyeye gelen vatandaşların kendisine sorduğu sorulardan rahatsızlık duyduğunu söyleyen şahıs, "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar" diyerek vatandaşlarla alay etti.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Savcıların şifresi ile UYAP'tan FETÖ dosyalarını kapattı! Davada karar çıktı, aldığı ceza ağır oldu
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tepkilere neden olan videonun ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık yaptığı açıklamada, "Tiktok ve X hesapları üzerinden 'Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız, arkadaşlar.' şeklinde içerik ile paylaşım yapan Adliye personeli hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR