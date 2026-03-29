A Milli Takım, Romanya galibiyetinin ardından gözünü Kosova ile oynanacak kritik finale çevirdi. Vincenzo Montella, kadro tercihleri üzerinden gelen baskılara rağmen kararından geri adım atmazken, ilk 11’de önemli değişiklikler gündemde. Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak ay-yıldızlılarda gözler son kararda.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 geçerek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nda gözler salı akşamı oynanacak Kosova maçına çevrildi. Teknik direktör Vincenzo Montella, dev final öncesi takımı hazırlarken bir yandan da kadro tercihlerine yönelik ağır eleştirilerle boğuşuyor.

Sözcü'nün haberine göre; İtalyan teknik adama özellikle bazı isimleri ilk 11'de oynatmaması yönünde yoğun baskı yapıldığı öne sürüldü. Haberde; Samet Akaydin, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun Kosova karşısında kulübeye çekilmesi istendiği belirtildi.

Buna karşın Montella'nın bu baskılara kulak asmadığı ve TFF'den aldığı tam yetkiyle kendi analizleri doğrultusunda karar vereceği ifade edildi.

KRİTİK DEĞİŞİKLİKLER MASADA

Savunma hattında sakatlığını atlatan Merih Demiral'ın, Samet Akaydin'in yerine formayı alması beklenirken, Ozan Kabak da forma bekleyen bir diğer isim. Orta sahada ise İsmail Yüksek'in yerine Orkun Kökçü ihtimali üzerinde duruluyor.

Hücum hattında Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın üçlüsü "hazır kıta" olarak Montella'dan görev bekliyor. Ay-yıldızlılar, salı akşamı deplasmanda oynayacağı bu maçı kazandığı takdirde Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

