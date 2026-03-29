Mircea Lucescu fenalaştı! Romanya teknik direktörü hastaneye kaldırıldı
Mircea Lucescu, milli takım kampında fenalaştı. Romanya teknik direktörü, teknik toplantı sırasında sağlık ekibinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu stabil ve detaylı tetkikler için gözetim altında tutuluyor.
- Romanya milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu, Slovakya maçı hazırlıklarının sürdüğü kampta fenalaştı.
- 80 yaşındaki teknik adama sağlık ekibi müdahale etti.
- Durumu stabil olan Lucescu, ayrıntılı tetkikler ve uzman takibi için hastaneye nakledildi.
- Lucescu yönetimindeki Romanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 mağlup olmuştu.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıklarının devam ettiği milli takım kampında, teknik toplantı sırasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adamına sağlık ekibinin müdahale ettiği kaydedildi.
Açıklamada, "Şu an itibarıyla teknik direktörün durumu stabildir. Buna rağmen, yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve her türlü riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, ayrıntılı tetkikler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
