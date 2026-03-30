Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, 21 yaşındaki bir belediye çalışanı ile beraber otelde gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım için CHP harekete geçti. Yalım, kesin ihraç talebi ile parti disiplin kuruluna sevk edildi. Öte yandan Yalım ve diğer 13 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Özkan Yalım

CHP'DEN DİSİPLİN KARARI

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurdu.

Yalım'ın skandal görüntülerine ilişkin konuşan Emre "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır" sözlerini kullandı.

