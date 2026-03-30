Rakiplerine fark atarak üst üste dokuzuncu kez "Dünyanın En Mutlu Ülkesi" seçilen Finlandiya, bu mutluluğun formülünü seçilmiş şanslı misafirlerine bizzat öğretmeye hazırlanıyor. Bir hafta sürecek bu ücretsiz program kapsamında, katılımcıların ülkenin hayat tarzını yakından tanıması ve günlük rutinlere dahil olması planlanıyor. Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek olan programa seçilecek kişilerin de belirli kriterlere sahip olması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'in katkısıyla hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu'na göre Finlandiya, dokuzuncu kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Bu unvanı yeniden kazanmasının ardından harekete geçen Finlandiya, 'mutlu olmayı öğretmek' amacıyla 1 haftalık ücretsiz turizm programı başlatmayı hedefliyor.

En mutlu ülke seçilen Finlandiyadan 1 haftalık ücretsiz program: Mutlu olmayı öğretecekler

Bir hafta sürecek bu program kapsamında, katılımcıların ülkenin hayat tarzını yakından tanıması ve günlük rutinlere dahil olması planlanıyor. Program, sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek ve başvurular belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

KATILIMCILAR GÜNLÜK RUTİNLERE DAHİL OLACAK

Program çerçevesinde katılımcılar, doğayla iç içe ve sade günlük alışkanlıkları deneyimleyebilecek. Göl kenarlarında vakit geçirmek, orman yürüyüşlerine katılmak ve yerel toplumun parçası olan etkinliklere dahil olmak programın temel unsurları arasında yer alıyor. Ayrıca katılımcılara, bireysel zaman yönetimi ve sosyal hayat dengesi gibi konularda da deneyim odaklı içerikler sunulacak.

Bu program klasik bir tatilden çok daha fazlasını, bir çeşit 'hayat eğitimini' vaat ediyor. Katılımcılar sadece birer turist gibi değil, bir hafta boyunca Fin halkının bir parçası gibi yaşayacak. Finlandiya, bu girişimle tüm dünyaya "Mutluluk satın alınamaz ama nasıl yaşanacağı öğrenilebilir." mesajı veriyor. Yoğun ilgi görmesi beklenen bu programın ilerleyen dönemlerde tekrarlanabileceği belirtiliyor.

