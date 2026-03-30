İstanbul'u sağanak vurdu! İstanbul'da devam eden ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı yollar suyla kaplanırken, araçlar yollarda kaldı. Kentte devam eden yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.



İstanbul'u sağanak vurdu! EYÜPSULTAN'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, OTOMOBİLLER YOLDA KALDI Eyüpsultan Ayazağa'da etkili olan yoğun yağış sonrası göle dönen yol havadan görüntülendi. Görüntülerde tırların bile güçlükle ilerlediği, bazı araçların ise suya girmemek için yol kenarında beklediği görülüyor.



İstanbul'u sağanak vurdu! BAHÇELİEVLER VE GAZİOSMANPAŞA'DA TOPRAK KAYMASI Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki inşaatın bitişiğindeki alanda toprak kayması meydana geldi. İnşaatın temel kazısının yapıldığı alanın bir kısmı toprakla doldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Pınar Sokak'ta ise yoğun yağış nedeniyle yolun üst kısmındaki istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla alt taraftaki yol toprakla doldu.



İstanbul'u sağanak vurdu! SARIYER'DE YOLLAR GÖL OLDU! İstanbul Sarıyer'de Yoğun yağışın ardından Sarıyer Ayazağ'daki Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan rögarlar taştı, cadde adeta göle döndü.



İstanbul'u sağanak vurdu! KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖLE DÖNEN YOLDA MAHSUR KALDI Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle Cendere Yolu'nun bazı bölümlerini su bastı. Yolun göle döndüğü noktada ilerlemeye çalışan bir kamyon, suyun derinliği nedeniyle yolda kaldı. Öte yandan su baskını nedeniyle bölgede trafik akışında da aksama yaşandı.



İstanbul'u sağanak vurdu! GÖLE DÖNEN YOLDA MAHSUR KALDI İstanbul’da etkisini sürdüren sağanak yağış, Eyüpsultan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kemerburgaz'da yollar göle döndü. Çiftalan Mahallesi’nde ise suyla kaplanan yolda bir araç mahsur kalırken, sürücünün aracıyla birlikte kurtarılmak istemesi dikkat çekti.



İstanbul'u sağanak vurdu! YENİBOSNA METRO DURAĞINI SU BASTI Sağanak yağış nedeniyle Yenibosna Metro durağını su bastı. Bazı vatandaşlar paçalarını sıyırarak yürüdü.



İstanbul'u sağanak vurdu! EYÜPSULTAN'DA SERVİS ARACI SU DOLU KANALDA YAN YATTI İstanbul Eyüpsultan'da seyir halinde olan servis aracı, yağışın etkisiyle su dolan kanala düştü. Bir kısmı suya gömülen boş servis aracı, çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sabah saatlerinde Eyüpsultan Habibler Pirinçci Yolunda meydana geldi. Kent genelinde yağmur etkili olurken, sollama yapan boş servis aracı, su dolu kanala düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, yolu kapatarak trafiği diğer şeritten ilerletti. Ekipler su tahliyesi gerçekleştirirken, bir kısmı suya gömülen servis aracı ise düştüğü kanaldan çıkarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası