Çinli şirket, 10.000'inci insansı robotunu üretti: Seri üretimde yeni bir çağ
Çin merkezli robotik devi AGIBOT, 10.000’inci insansı robotunu üretim bandından indirdiğini açıkladı. Bu başarı, insansı robot endüstrisinde erken aşama prototiplerden, gerçek dünya senaryolarında geniş ölçekli ticari kullanıma geçişte kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Çinli robotik firması AGIBOT, bugün yaptığı açıklamada, insansı robotlarının 10.000’inci üretimini gerçekleştirdiğini duyurdu. Son üretim güncellemesinin bir parçası olarak açıklanan bu kilometre taşı, sektörün erken test aşamalarından büyük ölçekli gerçek dünya uygulamalarına geçişinde robotik sektörü için bir dönüm noktası anlamına geliyor.
ÜRETİM HIZINDA İNANILMAZ İVME
Şirketin paylaştığı veriler, üretim kapasitesindeki devasa artışı gözler önüne seriyor. İlk 1.000 adet yaklaşık 2 yılda üretildi. 1.000'den 5.000 adet üretime ise yaklaşık 1 yılda ulaşıldı. Asıl dikkat çeken ise 5.000'den 10.000 adede sadece 3 ay gibi kısa bir sürede ulaşılmış olması.
Bu dört katlık hız artışı, AGIBOT’un tedarik zincirindeki olgunlaşmayı ve üretim standartlarındaki teknolojik atılımı simgeliyor.
GERÇEK DÜNYADA AKTİF KULLANIM
Üretilen 10.000 robotun büyük bir kısmı halihazırda dünya genelinde görev başında. AGIBOT modelleri; lojistik, perakende, konaklama (turizm) ve eğitim gibi hizmet odaklı sektörlerin yanı sıra, artık endüstriyel üretim hatlarında da doğrudan iş akışlarına dahil olmaya başladı.
KÜRESEL LİDERLİK YARIŞI
Şangay merkezli şirket, sadece Çin pazarında değil; Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya, Güney Kore, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'da da aktif olarak yayılıyor.