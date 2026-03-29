Bahçe bakımı artık mevsimlik yorgunluk olmaktan çıkıyor. Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği Yarbo, dünyanın ilk modüler bahçe robotu "Yarbo M" serisini tanıttı. 'Bağış sitesi Kick Starter'da beklenenin 25 katı para toplayan şirket yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Bahçe işlerinde tüm bildiklerinizi unutun! New York merkezli Yarbo'nun geliştirdiği dünyanın ilk modüler robotu Yarbo M, tek gövdede 4 farklı işi yaparak ezber bozuyor.

0Kışın kar küreyen, yazın çim biçen bu yapay zekalı yardımcı, Kickstarter’da 100 bin dolarlık hedefini saniyeler içinde aşarak 2,5 milyon dolar bağış topladı. Kablo derdi olmadan otonom çalışan bu teknoloji harikası, yeni bir dönemin kapısını aralayabilir

İşte herkesin konuştuğu o robotun özellikleri...

TEK ÇEKİRDEK, DÖRT MEVSİM PERFORMANS

Yarbo M’in en büyük farkı, sahip olduğu "Universal Core" (Evrensel Çekirdek) adlı ana gövde. Kullanıcılar, ihtiyaca göre bu gövdeye farklı modüller takarak cihazı saniyeler içinde dönüştürebiliyor.

Yarbo M'in Çim biçme (Mow), kar küreme (Plow), yaprak toplama (Collect), kenar düzeltme (Trim) gibi özellikleri bulunuyor.

YAPAY ZEKA VE KABLOSUZ NAVİGASYON

Cihaz, kurulum zahmetini ortadan kaldıran bir sistemle çalışıyor. LiDAR navigasyon ve yapay zeka tabanlı haritalama sayesinde bahçeyi bir kez tanıdıktan sonra engelleri akıllıca fark ediyor ve rotasını optimize ediyor. Paletli yapısı sayesinde %35 eğimli arazilerde dahi yüksek tutuş sergileyen Yarbo M, yaklaşık 1.5 dönümlük arazileri tek başına yönetebiliyor.

BAĞIŞ MİKTARI 2,5 MİLYON DOLARI AŞTI!

Yarbo M, fonlama platformu Kickstarter’da da büyük bir yankı uyandırdı. Kampanya başlar başlamaz teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yarbo M, kısa sürede hedeflerini geride bıraktı. 100 bin dolarlık başlangıç hedefiyle yola çıkan proje, şu ana kadar 621 destekçiden 2,5 milyon doların üzerinde (yaklaşık 2.560.123 $) bağış topladı.

Kampanyanın bitimine 24 gün kala hedeflenen miktarın %2500’den fazlasına ulaşıldı. Destekçiler, ürünün piyasa satış fiyatından çok daha uygun bedellerle "Erken Kayıt" (Early Bird) avantajlarından yararlanabiliyor.

ÜRETİCİ VE GELECEK VİZYONU

New York merkezli Yarbo ekibi, bu projenin "dış mekan hizmet platformu" olduğunu vurguluyor. 2022'deki ilk modelleriyle 3.5 milyon dolarlık bir başarı yakalayan firma, yeni M serisiyle ev sahiplerinin garajlarını işgal eden onlarca farklı makineyi tek bir akıllı robotla değiştirmeyi hedefliyor.

