İstanbul'un Şişli ilçesinde lüks bir otomobilin iş yerine girmesi sonucu çıkan yangında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İstanbul Şişli’de seyir halindeki bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir dükkâna girdi.

Kaza, 05.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerindeki bir dükkana girdi.

Çarpmanın ardından lüks araç ve dükkan alev alırken, bölgede yoğun duman oluştu. Araç içinde bulunan, biri yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla kullanılamaz hale gelen otomobilde ve hasar gören dükkanda söndürme ile soğutma çalışması yaptı. Tamamen yanan lüks araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

