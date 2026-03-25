OpenAI, “yapay zekanın TikTok’u” olarak lanse edilen Sora uygulamasını kapatma kararı aldı. Yaklaşık 6 ay önce büyük ilgiyle piyasaya çıkan platform, kullanıcı sayısındaki hızlı düşüş ve artan maliyetler nedeniyle sürdürülemez hale geldi. Deepfake içerikler ve telif ihlalleri de kararı hızlandırırken, şirket Sora teknolojisini ChatGPT içinde geliştirmeye devam edecek.

Yaklaşık altı ay önce büyük bir ses getirerek yayına alınan Sora, başlangıçta sadece davetiye ile kullanıcı kabul ederek büyük bir merak uyandırmıştı. Ancak veriler, bu ilginin kalıcı olmadığını gösteriyor. Kasım ayında 3,3 milyon indirme ile zirveyi gören uygulama, Şubat 2026 itibarıyla 1,1 milyon indirmeye kadar geriledi.

ChatGPT’nin 900 milyon aktif kullanıcısı ile kıyaslandığında, Sora’nın bağımsız bir platform olarak hayatta kalması şirket için ekonomik bir yük haline geldi.

DEEPFAKE VE TELİF KRİZLERİ KARARI TETİKLEDİ

Uygulamanın kapatılmasındaki en büyük etkenlerden biri, içerik denetimindeki zayıflık ve kontrolden çıkan "deepfake" videoları oldu. Platformda; Martin Luther King Jr. ve Robin Williams gibi isimlerin yanı sıra OpenAI CEO'su Sam Altman’ın bile tuhaf ve yanıltıcı videoları yayıldı.

Ayrıca kullanıcıların; Mario, Naruto ve Pikachu gibi telifli karakterleri uygunsuz senaryolarda kullanması, teknoloji devini hukuki bir çıkmaza soktu.

1 MİLYAR DOLARLIK DİSNEY ANLAŞMASI İPTAL

Disney, bu telif ihlallerine dava açmak yerine stratejik bir hamle yaparak OpenAI’a 1 milyar dolarlık bir yatırım ve lisans paketi sunmuştu. Anlaşmayla Marvel, Pixar ve Star Wars karakterleri Sora platformunda yasal olarak kullanılabilecekti. Uygulamanın kapatılma kararıyla birlikte, henüz para transferi aşamasına geçilmemiş olan bu dev ortaklık da resmen iptal edilmiş oldu.

OpenAI, bağımsız sosyal medya uygulaması olan Sora’yı kapatsa da çok daha güçlü olan Sora 2 modelini ChatGPT içerisine entegre etmeye devam edecek.

