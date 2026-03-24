ABD'deki Federal Haberleşme Komisyonu (FCC), ulusal güvenlik gerekçesiyle yurt dışında üretilen tüm internet yönlendiricilerinin (Wi-Fi router) yasaklı listeye alındığını ve yeni cihazların satışının durdurulduğunu bildirdi.

ABD, siber casusluk ve altyapı saldırılarına karşı dijital sınırlarını güçlendirmek amacıyla dikkat çeken bir adım attı. Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından yapılan duyuruda, ABD dışında üretilen tüm tüketici tipi Wi-Fi router cihazlarının "güvenli olmayan ekipmanlar" listesine alındığı aktarıldı.

Geçtiğimiz yılın sonunda insansız hava araçlarına (drone) getirilen kısıtlamaların bir benzeri olan bu karar, evlerden iş yerlerine kadar internet erişiminin kalbi sayılan yönlendiricileri doğrudan hedef alıyor.

ABDden dikkat çeken güvenlik hamlesi! Yurt dışı internet yönlendiricilerine (Wi-fi router) satış yasağı

FCC’den yapılan açıklamada, kötü niyetli aktörlerin yurt dışı menşeli cihazlardaki güvenlik açıklarını kullanarak Amerikan hanelerine sızdığı, ağları çökerttiği ve fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı vurgulandı. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında ABD altyapısını hedef alan "Volt, Flax ve Salt Typhoon" adlı siber saldırılarda, yönlendiricilerdeki açıkların kilit rol oynadığı belirtildi. ABD hükümeti, bu saldırıların arkasında Çin bağlantılı aktörlerin olduğunu savunuyor.

MEVCUT CİHAZLAR KARARDAN ETKİLENMEYECEK

BBC'nin haberine göre, yeni düzenlemeye göre, vatandaşların halihazırda kullandığı cihazlar etkilenmeyecek. Yurt dışında üretilen yeni model hiçbir cihaz, FCC onayı olmadan ithal edilemeyecek veya satılamayacak. Onay almak isteyen şirketlerin yabancı yatırımcılarını açıklaması ve üretimlerini ABD’ye taşıma planı sunması gerekecek.

WI-FI ROUTER'LAR NE İŞE YARAR?

Wi-Fi router (kablosuz yönlendirici), ev veya iş yerindeki internet bağlantısını alıp kablosuz sinyal hâline getirerek telefon, bilgisayar ve tablet gibi cihazların internete bağlanmasını sağlar. Aynı zamanda birden fazla cihazın tek bir internet hattını paylaşmasına imkân tanır ve veri trafiğini düzenleyerek cihazlar arasında iletişimi yönetir.

