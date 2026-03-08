Xiaomi, Türkiye’de yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 17 ve 17 Ultra’yı satışa sundu. Ultra model Leica imzalı devasa kamera sistemiyle dikkat çekiyor

ÖMER TEMÜR- Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Xiaomi, merakla beklenen yeni amiral gemisi serisini Türkiye pazarında satışa sundu. İleri teknoloji donanımları ve profesyonel kamera sistemleriyle dikkat çeken Xiaomi 17, 74.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alırken; serinin en güçlü üyesi Xiaomi 17 Ultra ise 109.999 TL’lik fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Her iki model de gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alıyor. Standart modelde 7.000 mAh batarya ve 100 W hızlı şarj desteği öne çıkarken, Ultra modelinde Leica imzalı Light Fusion 1050L sensör ve 200 MP çözünürlüğündeki devasa telefoto lens yer alıyor.

Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Tommy Yang, cihazların sadece bir telefon değil, komplike birer “kamera sistemi” olduğunu vurguladı. Leica ile olan stratejik ortaklığın meyvelerini topladıklarını belirten Yang, “Xiaomi 17 Ultra, 2026’nın amiral gemileri arasında LOFIC HDR teknolojisini 1 inç sensörle birleştiren tek modeldir. ‘Master of Night’ mottosuyla yola çıkan serimiz, mekanik optik zoom ve Leica APO lensleri sayesinde en zorlu ışık şartlarında dahi sektör lideri bir görüntü kalitesi sunuyor” dedi.

Xiaomi 17 serisi Türkiyede: Mobil fotoğrafçılıkta yeni dönem

Türkiye pazarının Xiaomi için stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade eden Tommy Yang, markanın Türkiye’deki hedeflerine de değindi.

Akıllı telefon pazarında Türkiye’de ikinci sırada yer alan Xiaomi’nin, sadece mobil cihazlarla değil, “Human x Car x Home” vizyonuyla geniş bir ekosistem kurduğunun altını çizdi. Türkiye’deki operasyonel güçlerini artırdıklarını söyleyen Yang, “Şu an Türkiye’de hem akıllı telefon hem de televizyon kategorisinde yerli üretim gerçekleştiriyoruz. Mijia markalı ürünlerle evlere girdik. Önümüzdeki dönemde yerelleşme oranımızı daha da artırmayı ve Türkiye’de daha fazla istihdam sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

