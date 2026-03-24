Yapay zeka tarafından üretilen şarkıları bot hesaplar üzerinden dinleterek dijital platformlardan haksız kazanç sağlayan bir kişi, ABD'de açılan davada suçlu bulundu. Bu kişi, 8 milyon dolardan fazla telif hakkını hileli yollarla elde etmeyi başarmış.

ABD’de yaşayan 52 yaşındaki Michael Smith, yapay zeka yardımıyla binlerce "sahte" şarkı oluşturdu.

Bu şarkıları Spotify, Apple Music, YouTube Music ve Amazon Music gibi platformlara yükledi, bot

hesaplar aracılığıyla milyarlarca kez dinleme (stream) verisi oluşturarak 8 milyon dolardan telif geliri

elde etti.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan bir basın açıklamasında, Kuzey Karolina doğumlu Michael Smith'in

"yapay zeka kullanarak yüz binlerce şarkı" üretmek ve "yapay zeka tarafından üretilen şarkılarını

milyarlarca kez hileli bir şekilde yayınlamak için 'bot' adı verilen otomatik programlar kullanmak"

suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu.

Smith, elektronik dolandırıcılık suçunu kabul etti ve en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Ceza

duruşması 29 Temmuz'da yapılacak. Smith ayrıca bu planla kazandığı 8 milyon dolardan fazla parayı

da iade etmeyi kabul etti.

