Fenerbahçe Beko, dört sezondur takımda olan milli basketbolcu Scottie Wilbekin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Scottie Wilbekin!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda kadromuza katılan ve Çubuklu formamızla mücadele ettiği dört sezonda elde edilen birçok başarıda pay sahibi olan oyuncumuz Scottie Wilbekin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır.

Scottie Wilbekin’e takımımıza yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

ABD doğumlu olan Wilbekin, daha önce Türk Milli Basketbol Takımı'nda forma giymişti.

Wilbekin, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Türkiye'de Darüşşafaka'da görev aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası