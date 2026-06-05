Elazığ'da freni patlayan hafriyat kamyonu 10 araca çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun, Pertek Caddesi'nin Gülmez Tepesi mevkisinde freni patladı.

10 ARACA ÇARPTI

Cadde boyunca hızla ilerleyen kamyon, Yunus Emre Bulvarı'nda Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olduğu öğrenilen Mustafa Çakar yönetimindeki otomobile çarptı. Daha sonra yaklaşık 500 metre ötede seyir halindeki 3 ve park halindeki 6 araca çarpan kamyon, İzzetpaşa Camisi yakınlarında durabildi.

Elazığ'da freni patlayan kamyon 10 aracı biçti! Yaralılar var

BİRİ AĞIR 5 YARALI VAR

Kazada, sürücü Çakar ve 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Çakar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Elazığ'da freni patlayan kamyon 10 aracı biçti! Yaralılar var

Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı. Kaza anını gören esnaf Öner Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinin önünde otururken gelen sesle kamyonu fark ettiğini belirtti.

Elazığ'da freni patlayan kamyon 10 aracı biçti! Yaralılar var

Kazanın her şeye rağmen ucuz atlatıldığını ifade eden Coşkun, "Aldı götürdü buradaki bütün araçları. Önüne kattığı araçların birinde vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı, gittim onu açtım, nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi aşağı doğru gitti, burada hızını kesti." dedi.

Elazığ'da freni patlayan kamyon 10 aracı biçti! Yaralılar var

Öte yandan, kamyonun bir otomobili sürüklemesi çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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