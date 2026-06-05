Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yayıncı kuruluşta katıldığı programda, "Hakemliği bırakan da futbolu bırakan da yorumcu oluyor, zamanında yaptıkları yanlışları kimse görmüyor" dedi. Bu sözlerin ardından Yıldırım ile moderatör Güntekin Onay arasında gülüşmelere neden olan ilginç bir diyalog yaşandı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli kongre öncesi adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, TV ekranından seslerini duyurmak üzere art arda canlı yayınlara konuk oluyor. Yıldırım'ın yayıncı kuruluşta katıldığı programın son bölümünde moderatör Güntekin Onay ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yayıncı kuruluşta Güntekin Onay'ın sorularını cevapladı.

"KENDİ HATALARINI SÖYLEMİYORLAR"

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, "Türk futbolu sıkıntıda. Hakemliği bırakan, geliyor hakem yorumluyor. Futbolu bırakan, geliyor futbolcu yorumluyor. Hiç kendi hatalarını, zamanında yaptıkları yanlışları kimse görmüyor ve söylemiyor. Onun üzerine de durmadan yanlışlar devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, 6-7 Haziaran'da Hakan Safi ile yarışacak.

"HAKEMLERE SALLADIM" DEDİ, PROGRAM BİTTİ

Bu sözler sonrası Güntekin Onay, "Sayın başkan çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Fenerbahçe Genel Kurul üyelerine bir şey söylemek istiyor musunuz? Fenerbahçe tribünlerine özellikle..." dedi. Yıldırım ise "Ne oldu; hakemlere salladım, galiba sıkıntıya girdin" ifadelerini kullandı. İkilinin gülüşmeyle geçen kısa diyaloğunun ardından program sona erdi.

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