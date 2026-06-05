Aziz Yıldırım-Güntekin Onay diyaloğu gündem oldu: Canlı yayın bu sözler sonrası bitti
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yayıncı kuruluşta katıldığı programda, "Hakemliği bırakan da futbolu bırakan da yorumcu oluyor, zamanında yaptıkları yanlışları kimse görmüyor" dedi. Bu sözlerin ardından Yıldırım ile moderatör Güntekin Onay arasında gülüşmelere neden olan ilginç bir diyalog yaşandı.
- Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da seçimli kongre yapılacak. Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, TV ekranlarından seslerini duyuruyor.
- Aziz Yıldırım, yayıncı kuruluşta katıldığı yayında Türk futbolunun sıkıntıda olduğunu ve kendi hatalarını kimsenin söylemediğini belirtti.
- Yıldırım, moderatör Güntekin Onay'a yönelik, "Ne oldu; hakemlere salladım, galiba sıkıntıya girdin" şeklinde bir yorumda bulundu.
- Gülüşmelere neden olan diyaloğun ardından program sona erdi.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli kongre öncesi adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, TV ekranından seslerini duyurmak üzere art arda canlı yayınlara konuk oluyor. Yıldırım'ın yayıncı kuruluşta katıldığı programın son bölümünde moderatör Güntekin Onay ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.
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"KENDİ HATALARINI SÖYLEMİYORLAR"
Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, "Türk futbolu sıkıntıda. Hakemliği bırakan, geliyor hakem yorumluyor. Futbolu bırakan, geliyor futbolcu yorumluyor. Hiç kendi hatalarını, zamanında yaptıkları yanlışları kimse görmüyor ve söylemiyor. Onun üzerine de durmadan yanlışlar devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.
"HAKEMLERE SALLADIM" DEDİ, PROGRAM BİTTİ
Bu sözler sonrası Güntekin Onay, "Sayın başkan çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Fenerbahçe Genel Kurul üyelerine bir şey söylemek istiyor musunuz? Fenerbahçe tribünlerine özellikle..." dedi. Yıldırım ise "Ne oldu; hakemlere salladım, galiba sıkıntıya girdin" ifadelerini kullandı. İkilinin gülüşmeyle geçen kısa diyaloğunun ardından program sona erdi.