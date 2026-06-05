Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlamasıyla birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği kira artış oranı da netleşti. Haziran ayında yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami zam oranı, ''Haziran 2026 kira artış oranı kaç oldu?'' sorusu gündemdeyken 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda hesaplandı.

Açıklanan rakamlarla beraber Haziran 2026 döneminde kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek tavan artış oranı netleşmiş oldu. Şimdi ise birçok ev sahibi ve kiracı ''Haziran 2026 kira artış oranı kaç oldu?'' sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

Haziran 2026 kira artış oranı kaç oldu? Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı!

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Haziran 2026 kira artış üst sınırı yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

Konut ve iş yeri kiralarında sözleşme yenileme dönemine giren kiracılar için uygulanabilecek en yüksek zam oranı bu oran üzerinden belirlenecek. Taraflar daha düşük bir artış oranında anlaşabilme hakkına sahipken, yasal üst sınır olarak yüzde 32,24 oranı esas alınacak.

Haziran 2026 kira artış oranı kaç oldu? Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı!



MAYIS AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 oranında yükseldi. Yıllık bazda değerlendirildiğinde ise tüketici enflasyonu yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın başından Mayıs ayı sonuna kadar olan dönemde tükrtici fiyatlarındaki toplam artış yüzde 16,61 olarak kaydedildi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise artış oranı yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

Haziran 2026 kira artış oranı kaç oldu? Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı!

ÜRETİCİ FİYATLARINDA SON DURUM

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde de Mayıs ayında yükseliş devam etti. Açıklanan verilere göre üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,75 arttı.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE yüzde 28,93 seviyesinde gerçekleşirken, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 26,96 oldu.

Üretim maliyetlerinde yaşanan yükselişin özellikle sanayi sektörlerinde etkisini sürdürdüğü görüldü. Madencilik, imalat, enerji ve su temini alanlarında yıllık bazda dikkat çeken fiyat artışları kaydedildi.

Haziran 2026 kira artış oranı kaç oldu? Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) açıklandı!

EN YÜKSEK ARTIŞ HANGİ HARCAMA GRUBUNDA YAŞANDI?

Mayıs ayında aylık bazda en dikkat çekici yükseliş giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Fiyat artışı yüzde 11,29 olrak hesaplandı.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise aylık bazda sınırlı bir gerileme yaşandı. Ulaştırma ile konut harcamalarında ise fiyat artışlarının sürdüğü görüldü.

Yıllık değişimlere bakıldığında eğitim harcamaları yüzde 50,06 ile en yüksek artışın yaşandığı grup oldu. Konut grubunda yıllık artış yüzde 45,59 olurken, gıda ve ulaştırma kalemlerinde de yüksek oranlı yükselişler kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası