Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale ederken açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Emrah Koç, memleketi Van’da dualar ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir iş merkezinde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sivil asayiş ekiplerine yönelik saldırı meydana geldi. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Van’ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Emrah Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis Emrah Koça veda! Vanda gözyaşlarıyla uğurlandı

MEMLEKETİNDE CENAZE TÖRENİ

Çorlu Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen resmi törenin ardından şehidin naaşı askeri uçakla Van’a getirildi. Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı’nda gerçekleştirilen karşılamanın ardından şehit polis için Çaldıran ilçesine bağlı Kuskunkıran Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Van Valisi Ozan Balcı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Ünsal Bulut, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirilen şehidin naaşı için helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Şehidin annesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, Emrah Koç dualar ve tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

