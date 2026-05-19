Emrah Özcan / ANKARA - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ankara Spor Salonu’nda bugün (Salı) “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” düzenleyecek. Türkiye’nin dört bir yanından ve Türk dünyasından on binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilecek kurultay, gençliğin coşkusuna sahne olacak. Kurultay kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli, gençlere hitap edecek.

MHP’den tarihî kurultay! 100 bin ülkücü genç Ankara’da buluşuyor

KURULTAY DOLU DOLU GEÇECEK

Kurultay kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Mustafa Yıldızdoğan, Ali Kınık, Osman Öztunç, Grup Göktürkler, Ozan Manas, Atilla Yılmaz, Alperen Kekilli gibi sanatçılar konser verecek. Spor müsabakalarında dereceye giren Ülkü Ocakları üyelerine plaket takdim edilecek. Programın dikkat çeken bir diğer bölümü ise “Tekno Ocak Festivali” olacak. MHP lideri Bahçeli’nin isimlerini verdiği Göktay yarış arabası ve Türkhan insansız hava aracı başta olmak üzere, üniversiteli gençlerin geliştirdiği 100’ü aşkın proje sergilenecek.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLI GENÇLERİMİZLE KENETLENECEĞİZ"

Konu hakkında konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “İstiklalin ışığında Türk Yüzyılı’na yürüyen büyük buluşma başlıyor. Bu büyük buluşmada ilimle, irfanla, teknoloji ile yüksek dava şuuru ile yetişen ve Türkiye Yüzyılı’nın en büyük teminatı olan Türk gençliğinin inancını heyecanını ve birlik ruhunu hep birlikte ortaya koyacağız. Milli ve manevi değerlerine bağlı ahlaklı, şuurlu ve cesaret sahibi gençlerimiz ile aynı ülke etrafında kenetleneceğiz. İstiklalin ışığında Türk yüzyılına yürüyen tüm genç kardeşlerimizi kurultaya davet ediyorum. Ankara’da dev buluşma inancın, iradenin ve ülküye adanmışlığın en güçlü şekilde sahaya yansıdığı tarihi bir gün olacak. Büyük bir coşku ve heyecanla düzenlenecek olan programda Türk gençliğinin üreten ve yön veren bir güç olduğunu bir kez daha gözler önüne sereceğiz” dedi.

