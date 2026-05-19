Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı, “Şahsen kendisiyle çalışmayı düşünmüyorum” diyerek Şenol Güneş’e kapıyı kapattı, yabancı hocayı işaret etti. İlk aday Dino Toppmöller...

MURAD TAMER - Sezon bitti dünün en hareketli kulübü Beşiktaş’tı. Çünkü başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın ‘tamam mı devam mı?’ görüşmesi vardı. BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaklaşık 1 saat süren zirveden istifa kararı çıktı. Taraftarın sesine kulak vereceğini belirten Sergen Hoca gereğini yaptı ve istifasını sundu. Başkan Serdal Adalı ve yönetimin düşüncesi ise devam etme yönündeydi ancak efsane isim alacaklarından da feragat ederek görevi bıraktığını belirtti. Yönetim yeni hoca adayları için kolları sıvadı.

‘BIRAKMAK EN KOLAYI’

Başkan Adalı “Hocamızın devam etmesi hâlinde tepkilere göğüs gerecek bir durumu yoktu. Son 3-4 senede camia haklı! Tepkiler normal. Camianın tepkisine ‘Neden?’ diyemiyorum. Haklılar... Her bağırıldığında gidecek olursak... Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! Bırakmak en kolayı. Hoca kısa süre içinde belli olur. Şenol Güneş’in adı yazılıp çiziyor ama ben şahsen kendisiyle çalışmayı düşünmüyorum” dedi. Öncelikli adayın Frankfurt’un 45 yaşındaki hocası Dino Toppmöller olduğu öğrenildi.

Dino Toppmöller

YALÇIN’DAN JEST

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın’ın tazminatı olmadığını belirterek “Mayıs ayını hak etmişti aldı ancak haziran maaşı olmayacak. Yönetim olarak ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız” ifadesini kullandı.

REÇBER’İN RAPORU ÇOK ÖNEMLİ

Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın olayının netlik kazanmasının ardından yönetim, Serkan Reçber ile de yola devam etmeyi düşünmüyor. Başkan Serdal Adalı, spor koordinatörü Reçber’den son olarak takımın durumuyla ilgili bir rapor alacak.

EFSANENİN SONU!

Beşiktaş sezonu dördüncü tamamladı.

Kartal 41 yıl sonra büyük maç kazanamadı.

Kupada yarı finalinde evinde Konya’ya elendi.

Rafa Silva ile kriz yaşadı ve faturası ağır oldu.

Necip ve Mert Günok’u kadro dışı bıraktı.

