Vatandaşlar 19 Mayıs resmi tatilinde hangi kurumların hizmet vereceğini araştırmaya başladı. 2026 yılında Salı gününe denk gelen 19 Mayıs nedeniyle bankalar, devlet daireleri, hastaneler, noterler ve kargo şirketlerinin çalışma düzeni merak konusu oldu. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olacakken, bazı hizmetler nöbet sistemiyle sürdürülecek. Şimdi ise ''19 Mayıs bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu, hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?'' soruları gündemde.

19 Mayıs resmi tatili nedeniyle valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri ile SGK il ve ilçe müdürlüklerinde hizmet verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında 19 Mayıs günü ders yapılmayacak. Öğrenciler ve öğretmenler resmi tatil kapsamında izinli olacak. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu, hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?

19 Mayıs bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu, hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?

19 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle bankalar 19 Mayıs Salı günü hizmet vermeyecek. Kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacağı için vatandaşlar şubeler üzerinden işlem yapamayacak.

Resmi tatilde dijital bankacılık hizmetleri kullanılmaya devam edecek. ATM’ler, mobil bankacılık uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden para transferi, ödeme ve hesap işlemleri gerçekleştirilebilecek. EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününde hesaba geçerken, FAST sistemi üzerinden yapılan transferler anlık olarak tamamlanabilecek.

19 Mayıs bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu, hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?

19 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, PTT DAĞITIM YAPIYOR MU?

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle PTT şubeleri kapalı olacak. Aynı şekilde PTT Kargo da dağıtım ve gönderi kabul işlemlerine ara verecek. Bu nedenle resmi tatil günü boyunca PTT üzerinden teslimat yapılmayacak.

Özel kargo şirketlerinde ise çalışma sistemi firmalara göre değişiklik gösterebiliyor. Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG (DHL) Kargo ve benzeri özel firmaların büyük kısmının resmi tatilde hizmet vermesi beklenmiyor.

Vatandaşların işlem yapmadan önce bağlı oldukları kargo şubesinden güncel çalışma bilgisini kontrol etmeleri öneriliyor.

19 Mayıs bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu, hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?

19 MAYIS HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI KAPALI MI?

19 Mayıs Salı günü devlet hastanelerinde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Muayene, kontrol ve randevulu işlemler resmi tatil nedeniyle durdurulacak. Aile Sağlığı Merkezleri yani sağlık ocakları da kapalı olacak.

Bununla birlikte hastanelerin acil servis bölümleri hizmet vermeye devam edecek. Acil sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar 7 gün 24 saat açık olan acil servislerden sağlık hizmeti alabilecek.

19 Mayıs bankalar açık mı, kargolar çalışıyor mu, hastane ve sağlık ocağı kapalı mı?

19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacak. Vatandaşlar yalnızca nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebilecek.

Nöbetçi eczane listelerine eczacı odalarının internet siteleri üzerinden ya da il sağlık müdürlüklerinin duyurularından ulaşılabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası