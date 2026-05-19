Sony, PlayStation Plus abonelik ücretlerine yeniden zam yapmaya hazırlanıyor. Şirket, artan küresel maliyetleri gerekçe gösterirken özellikle Türkiye’deki oyuncular yeni fiyatların ne kadar olacağını ve ne zaman zam geleceğini merak ediyor.

Sony, PlayStation Plus abonelik sisteminde yeni fiyat artışlarını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre zamlı tarifeler 20 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girecek.

MEVCUT ABONELİKLER ETKİLENECEK Mİ?

Yapılan açıklamada en dikkat çekici detaylardan biri de mevcut üyeliklerin durumu oldu. Sony’nin açıklamasına göre mevcut aboneler birçok bölgede eski fiyatlarını koruyabilecek ancak Türkiye ve Hindistan bu uygulamanın dışında tutulacak.



Bu da Türkiye’de mevcut abonelerin de zamdan etkileneceği anlamına geliyor.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Yeni fiyatlandırmaya göre 1 aylık PlayStation Plus abonelikleri 10,99 dolar / 9,99 euro seviyesine çıkarken, 3 aylık paketler ise 27,99 dolar / 27,99 euro bandına yükseliyor. Sony, fiyat artışının gerekçesi olarak ise “küresel piyasa koşullarını” gösterdi.

PLAYSTATİON PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Abonelik Planı Abonelik Fiyatı Essential 1 aylık 270 TL, 3 aylık 710 TL, 12 aylık 2 bin 160 TL Extra 1 aylık 405 TL, 3 aylık 1.148 TL, 12 aylık 3 bin 645 TL Deluxe 1 aylık 474 TL, 3 aylık 1.354 TL, 12 aylık 4 bin 266 TL

Şirket, zamlı fiyatların 20 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağını açıklarken, Türkiye fiyatları önümüzdeki günlerde netleşecek.

Gece yarısı PlayStation Plus'ın resmi web sitesinde görüntülenen bir üyelik planında Playstation Plus Delux aboneliğinin yıllık fiyatının yüzde 600 oranında bir zamla 2.740 TL olarak güncellendiği ortaya çıktı.

