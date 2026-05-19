Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ata tohumuyla yetiştirilen Karaköy salatalığında hasat devam ediyor. Geçmişte adına festivaller düzenlenen salatalık, lezzeti ve aromasıyla dikkat çekiyor. Tarlada 10 liraya satılan salatalık, pazarda ise 40 liraya kadar alıcı buluyor.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaklaşık 200 dönüm alanda üretimi yapılan Karaköy salatalığı, ocak ayında toprakla buluşuyor. Mart ayında başlayan salatalık hasadı, haziran ayına kadar sürüyor. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği salatalık, tarlada 10 liradan alıcı bulurken pazarda ve tezgahlarda 30-40 liraya kadar satılıyor.

Ata tohumuyla üretildi! Tarlada 10, pazarda 40 lira

"DOLAPTA 15 GÜN HİÇ BİR ŞEY OLMADAN DAYANIR"

Üreticilerden Şemra Şimşek, Karaköy salatalığının geçmişte festivallere konu olduğunu belirterek, üretimin atalarından miras kaldığını söyledi. Şimşek, "Atalarımızdan kalan bir meslek bu. Ocak ayında seralara ekiyoruz. Çocuğumuz gibi bakıyoruz. Güneş çıktığında açacaksın, yağmur yağdığında çiğ değdirmeyeceksin. Bu bizim atalarımızın yerli salatalığı. Dolapta 15 gün hiçbir şey olmadan dayanır. İnsanlar serayı görerek gelip çamurlu haliyle alıyor" dedi.

"EN LEZZETİ SALATALIĞI YETİŞTİRENE ÇEYREK ALTIN VERİLİRDİ"

Tarlada ürünün 10 liradan satıldığını ifade eden Şimşek, "Tezgahta şu an 30 liraya satıyoruz. Tezgahta sattığımız ürünle işçinin parasını çıkarıyoruz. Bu yıl yağışlardan dolayı rekolte düşük. Eskiden adına festivaller yapılırdı. Belediye başkanları gelir, en lezzetli salatalığı yetiştirene çeyrek altın verilirdi" diye konuştu.

