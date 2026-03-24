Adana'da aylardır süren ve son günlerde şiddetini artıran yağışlar, Yüreğir Ovası'ndaki tarım arazilerini göle çevirdi. Mısır, karpuz ve sebze ekili alanların sular altında kaldığı bölgede, ürünlerin çürüme riskiyle karşı karşıya kalması çiftçiyi büyük zarara uğrattı. Yüreğir Ziraat Odası, tahliye kanallarının yetersizliği nedeniyle suların çekilmediğini vurgulayarak, sigorta kapsamı dışında kalan üreticiler için devlet desteği çağrısında bulundu. Birçok çiftçi, ekili alanlarını tamamen kaybederek yeniden ekim yapmak zorunda kalma tehlikesiyle karşılaştı.

Çukurova'nın tarım başkenti Adana'da, son aylardaki yağışlar tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Özellikle mart ayının son haftalarında etkisini artıran yağışlar nedeniyle Yüreğir Ovası'nda birçok tarla su altında kaldı. Dron ile görüntülenen alanlarda, ekili arazilerin büyük bölümünün sularla kaplandığı görüldü. Bölgede mısır, karpuz, kavun, domates ve biber ekimi yapılırken, bazı alanlarda ise narenciye hasadının henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

"ÇİFTÇİMİZİN ZARARI BÜYÜK" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, aşırı yağışların çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirterek, "Adana ilimizde son 3 aydır aralıksız yağan yağışlar var. Özellikle son 3 günde yağan yağmurlar nedeniyle çoğu araziler sular altında kaldı. Şu anda martın son haftalarındayız arazide mısır, karpuz, kavun, domates ve biber ekimi yapıldı. Ekilen mısır tohumları ile karpuz ve kavun fideleri sular altında kalarak bozuldu, çiftçimizin zararı büyük." dedi.

"ÇİFTÇİLER YENİDEN EKİM YAPMAK ZORUNDA KALACAK" Yağışların uzun süredir devam ettiğine dikkat çeken Doğan, "Aralık sonundan bu yana yağışlar sürüyor. Şubat ayının 19'undan sonra Ceyhan ve Seyhan nehirleri yükseldi ve bölgede sıkıntı yeniden arttı. 2024-2025 yılları kurak geçmişti, şu an ise aşırı yağıştan dolayı çiftçilerin çoğu ürününü ekemedi. Ekilen mısır tohumlarının büyük kısmı boşa gitti, çiftçiler yeniden ekim yapmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

"BAZI BÖLGELERDE ZARAR DAHA BÜYÜK" Karataş başta olmak üzere bazı bölgelerde karpuz fidelerinin de zarar gördüğünü belirten Doğan, yüksek kesimlerde ise zararın daha az olduğunu söyledi. Mehmet Akın Doğan, "Çukurda kalan ekinler tamamen zarar gördü ancak yüksek kesimlerdeki karpuz ve kavunlar zarar görmedi. Ovanın genelinde kot farkı düşük olduğu için tarla içindeki su ile drenaj kanallarındaki su seviyesi aynı seviyede. Bu nedenle suyun akma şansı yok." diye konuştu.

"DRENAJ KANALLARI YETERİNCE TEMİZLENMEDİ" Drenaj sistemlerine de dikkat çeken Doğan, "Devlet Su İşleri'nin (DSİ) kışa girmeden önce tüm drenaj kanallarını temizlemesi gerekiyordu ancak bu temizlik yeterince yapılmadı. Eğer gerekli temizlik ve tamirat yapılsaydı, sular çekilmiş ve tarlalar kurtulmuş olabilirdi." dedi.

Öte yandan Mehmet Akın Doğan, zarar gören çiftçiler için destek isteyip TARSİM kapsamında mısır ekili alanların bitki yüzeye çıkmadığı için sigorta kapsamına girmediğini, ancak karpuz, kavun, domates ve biber gibi ürünlerde fidelerin zarar görmesi halinde sigorta kapsamında değerlendirilebildiğini sözlerine ekledi.

"BEKLENTİMİZDEN DAHA FAZLA YAĞMUR YAĞDI" Çiftçi Cemal Kaya ise bölgede 300 dönüm mısır ektiğini ve sular altında kaldığını anlatarak şunları söyledi: "Birinci ürün olarak mısır ektik. Yağmurdan dolayı arazimiz iki gündür sular altında, büyük ihtimalle ürünümüz tamamen çürümüştür. Şu anda ektiğimiz 300 dönüm yer var, henüz ekemediğimiz yerlerimiz de var. Ektiğimiz 300 dönüm ve arkadaşlarımızın ektiği araziler şu an tamamen sular altında, büyük ihtimalle hepsi çürüyecek. Böyle bir yağmur beklemiyorduk. Beklentimizden daha fazla yağmur yağdı ve DSİ'nin drenajı suyu çekmediği için arazilerimiz sular altında kaldı. Devletimizden yardım bekliyoruz."

