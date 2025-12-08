Toprağa gömülü kavanozdan çıkan el bombası ve patlayıcı polisi şoke etti
Adana’da bir evde yapılan polis aramasında toprağa gömülü halde bulunan kavanozdan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü. Kavanozların içinden el bombası ile parça tesirli el yapımı patlayıcı çıktı.
- 45 yaşındaki Ö.F. isimli şüpheli gözaltına alındı.
- Ö.F.'in evinde ruhsatsız bir tabanca ve tüfek bulundu.
- Polis ekipleri toprağın kazıldığı ve yeniden kapatıldığı fark etti.
- Kazılan topraktan el bombasından ve parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.
- Ö.F. silahların kendisine ait olduğunu ama EYP ve el bombasından haberi olmadığını söyledi.
- Ö.F. mahkemece tutuklandı.
Adana’nın Seyhan ilçesinde 45 yaşındaki Ö.F. isimli şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Bunun üzerine Ö.F.’in Kaşlıca Mahallesi’nde bulunan evine operasyon yapıldı.
TOPRAĞIN İÇİNDEN ÇIKTI
Ö.F. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile tüfek bulundu. Aramalarda toprağın kazılıp yeniden kapatıldığını fark eden polis ekipleri toprağı yeniden kazdı.
Toprağa gömülü halde bir kavanoz bulundu. Kavanozun içinden ise el bombası ile parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.
“BAŞKASI GÖMMÜŞ”
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Ö.F. ifadesinde “Silahlar bana ait, uzun süredir evimde. Ancak toprağın altında çıkan EYP’den ve el bombasından haberim yok. Bahçeye başkası gömmüş olabilir” dedi.