Adana’da bir evde yapılan polis aramasında toprağa gömülü halde bulunan kavanozdan çıkanlar polisleri hayrete düşürdü. Kavanozların içinden el bombası ile parça tesirli el yapımı patlayıcı çıktı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 45 yaşındaki Ö.F. isimli şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Bunun üzerine Ö.F.’in Kaşlıca Mahallesi’nde bulunan evine operasyon yapıldı.

Toprağın kazıldığını fark eden polis kavanozda bomba buldu

TOPRAĞIN İÇİNDEN ÇIKTI

Ö.F. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile tüfek bulundu. Aramalarda toprağın kazılıp yeniden kapatıldığını fark eden polis ekipleri toprağı yeniden kazdı.

Toprağa gömülü halde bir kavanoz bulundu. Kavanozun içinden ise el bombası ile parça tesirli el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı.

Şüpheli ifadesinin ardından tutuklandı

“BAŞKASI GÖMMÜŞ”

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Ö.F. ifadesinde “Silahlar bana ait, uzun süredir evimde. Ancak toprağın altında çıkan EYP’den ve el bombasından haberim yok. Bahçeye başkası gömmüş olabilir” dedi.

Kavanozun içinden el bombası da çıktı

