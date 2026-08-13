Kolombiya’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 265’e yükselirken, hükümet afetten etkilenen bölgelerin ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için “ekonomik acil durum” ilan etti. Afetzedelere kira ve fatura desteği, vergi indirimi ve mali yardım sağlanması planlanıyor.

Başkent Bogota’daki San Carlos Sarayı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Abelardo De la Espriella, depremden etkilenen bölgelerin ekonomisini yeniden canlandırmak amacıyla bir dizi karar aldıklarını açıkladı. De la Espriella, söz konusu önlemlerin hem depremden etkilenenlere acil yardım ulaştırılmasını hem de ekonominin toparlanmasını hızlandırmayı amaçladığını belirterek, “Bu krizle başa çıkabilmek için anayasamızda öngörülen bir mekanizma olan ‘ekonomik acil durum’ ilan etme kararı aldım.” ifadesini kullandı.

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“TARİHİNİN EN KARMAŞIK MALİ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA”

Depremin ülkeyi kamu maliyesi açısından özellikle zorlu bir dönemde vurduğuna dikkati çeken De la Espriella, “Acil durum müdahalesi, ekonomik canlanmaya yönelik önlemleri de içermelidir. Kolombiya, yüksek borç seviyesi, likidite kısıtlamaları ve yeterli kaynak ayrılmamış ulusal bütçe nedeniyle tarihinin en karmaşık mali kriziyle karşı karşıya.” diye konuştu.

7,4’lük deprem Kolombiya’yı sarstı! 'Ekonomik acil durum' ilan edildi

De la Espriella, bu duruma karşı hükümetin afetten etkilenen hane halkları ve üretim sektörlerine yönelik geçici destek paketi hazırladığını belirtti. Paket kapsamında fatura ödemelerine destek, kira yardımı, vergi indirimleri ve afetzedelere mali yardım sağlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

7,4’lük deprem Kolombiya’yı sarstı! 'Ekonomik acil durum' ilan edildi

ALTYAPI PROJELERİNİN YENİDEN İNŞASINA KAYNAK SAĞLAYACAK

De la Espriella, acil durumun etkilerini gidermek amacıyla ulusal ve uluslararası kaynakları yönetecek ve yönlendirecek bir kuruluş oluşturulduğunu açıkladı. Bu mekanizmanın depremden etkilenen bölgelerdeki yeniden yapılanma çalışmalarına kaynak aktaracağını dile getiren De la Espriella, fonun depremde hasar gören hastaneler, okullar, yollar ve havalimanları başta olmak üzere öncelikli altyapı projelerinin yeniden inşasına kaynak sağlayacağını kaydetti.

7,4’lük deprem Kolombiya’yı sarstı! 'Ekonomik acil durum' ilan edildi

Kolombiya’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265’e yükselmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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