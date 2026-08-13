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Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi

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Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi
Fotoğraf Başlığı Beşiktaşın rakibi kim oldu? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off turunda devam ediyor. Hradec Kralove karşısında iki maç üzerinden oynanan 3. eleme turunu geçen siyah-beyazlıların lig aşaması öncesindeki son rakibi ve Avrupa'daki yol haritası futbolseverlerin gündemine geldi. Peki, Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına bir adım daha yaklaşan Beşiktaş'ın play-off turundaki eşleşmesi netleşti. İlk maçta deplasmanda Hradec Kralove karşısında elde ettiği avantajı rövanşta da koruyan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki mücadelesini bir sonraki tura taşıdı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Kauno Zalgiris oldu. Siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak. Dinamo Zagreb karşısındaki ilk mücadeleyi 5-0 kaybeden Litvanya ekibi, ikinci maçtan da 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Böylece Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Kauno Zalgiris'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Beşiktaş oldu.

Beşiktaşın rakibi kim oldu? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi
Başlık ResmiBeşiktaşın rakibi kim oldu? Beşiktaşın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RAKİBİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip açısından bu eşleşme, organizasyonun lig aşamasına kalma yolundaki son engel olacak. Beşiktaş'ın iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğu lig aşamasında devam edecek. Play-off turundaki ilk karşılaşma 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 27 Ağustos'ta Litvanya'da oynanacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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