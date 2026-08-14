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Pülümür'de sağanak sonrası heyelan! O anlar saniye saniye kaydedildi

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Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tunceli
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