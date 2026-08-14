Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Pülümür'de sağanak sonrası heyelan! O anlar saniye saniye kaydedildi Giriş: 14 Ağustos, 2026 - 13:51 | Güncelleme: 14 Ağustos, 2026 - 13:51 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tunceli Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 14 Ağustos, 2026 - 13:51 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR! Dünyanın öbür ucuna kaçtı, kurtulamadı BU BAHANEYİ ÖNE SÜRDÜ! Taciz dayağı yiyen CHP'li vekil konuştu YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI! AK Parti'nin 25. yılında kritik mesajlar SINAV SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Milli Eğitim Bakanı Tekin son noktayı koydu YÜREK YAKAN VEDA Kazada can veren genç öğretmen toprağa verildi GİRESUN'DA CAN PAZARI! Sel sularına kapılan 2 kişi aranıyor LUKAKU'DAN "SAKATLIK" CEVABI "4-6 hafta fazla" dedi, hazır olacağı tarihi açıkladı GİZLİ BÖLMEDE YAKALANMIŞ! Alihan Kuriş polisi atlatamadı DUYANLAR AKIN ETTİ Tadilattaki binadan servet çıktı! Miktarı dudak uçuklattı 300 OTOBÜS YOLA ÇIKTI! "Erdoğan'ın liderliğinde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" G.SARAY'DA BÜYÜK TERS KÖŞE "İstenmeyen adam"a kafa karıştıran sözleşme ÜSLERDE GERİ ÇEKİLME YOK! Terörsüz Türkiye'de güvenlik haritası yeniden çiziliyor SKOR TAHMİNİ DİKKAT ÇEKTİ Lyon efsanesinden Fenerbahçe maçı uyarısı YARGITAY'DAN EMSAL KARAR! İşçiye yapılan fazla ödeme geri alınabilir mi? DOLAR KAÇ LİRA OLACAK? Yıl sonu tahmininde dikkat çeken yükseliş FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN? Merkez Bankası sinyali verdi! HESAP DEĞİŞTİ! Memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam 10 YIL DONDURUCUDA SAKLADILAR Sır perdesi aralandı, 3 ilde şafak baskını yapıldı ASYA'YI SARSAN FELAKET! Korku dolu anlar! Şiddetli yağış sonrası AVM’nin tavanı çöktü ÖLÜME TERK EDİLDİ! Feci dayak sonrası bu hale geldi YORUMLAR Yorum için giriş yapın 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster