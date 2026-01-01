Türkiye, Somali’de uzay limanı kurulumuna başlayarak uzaya bağımsız erişim hedefinde ilk adımı attı. Proje tamamlandığında, yerli fırlatma araçlarıyla dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

Türkiye’nin Millî Uzay Programı çerçevesinde belirlenen “Uzay Limanı ve Uzaya Bağımsız Erişim” hedefi doğrultusunda Somali’de uzay limanı kurulmaya başladı.

Projenin, Türkiye’nin “uzay vatan” vizyonunu güçlendireceğini vurgulayan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, fırlatma üssünün neden Ekvator’a yakın bir bölgede kurulduğunu anlatarak “Dünya’nın dönüş hızı Ekvator’da en üst seviyededir. Bu da roketlerin fırlatma sırasında ek itki desteği sağlar. Sonuçta daha az yakıtla, daha büyük roketler yörüngeye daha verimli biçimde taşınabilir. Somali de yakıt verimliliği konusunda gayet iyi bir yer. Bunun ötesinde roketler tehlikeyi azaltmak için deniz veya okyanus yönüne doğru fırlatılır. Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz yönünde Ukrayna ve Rusya, güneyinde de Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail var. Somali’de hâlihazırda bir Türk askerî üssünün bulunması güvenlik açısından önemli” dedi.

YERLİ ARAÇLAR GELİŞTİRİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı’nın katkılarıyla yürütülen proje hayata geçtiğinde Türkiye bağımsız şekilde uydu fırlatma altyapısına sahip sayılı ülkeler arasına girecek. Yerli ve millî fırlatma araçları geliştirilecek. Uzay teknolojilerinde kritik alt sistem ve ekipmanlar yerlileştirilecek. İlerleyen aşamada ticari kullanıma da açılması planlanan merkez sayesinde Türkiye’nin küresel uzay ekonomisinden aldığı payın artırılması hedefleniyor.

DIŞA BAĞIMLILIK ORTADAN KALKACAK

Yatırımla birlikte, yurt içinde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesinin mümkün hâle gelmesi hedefleniyor. Aynı zamanda fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosistemi oluşturulması amaçlanıyor. Roket motorları gibi kritik alanlarda dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması da temel hedefler arasında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atılan bu tarihî adımla ilgili olarak “Üç fazdan oluşan projenin ilk fazının projelendirilmesi tamamlandı ve Türkiye Uzay Ajansı eliyle yapımına başlandı. Projeyle uzay fırlatma ve uydu teknolojileri alanında önemli bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Uzay Limanı’nın, Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı hâline geleceğini belirtti.

