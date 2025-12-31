CHP’li Muharrem İnce’nin Türkiye’nin Somali ile yürüttüğü uzay limanı projesine yönelik eleştirileri tartışmaya neden oldu. Fizik öğretmeni de olan İnce’nin sözlerine eski öğrencisi, uzay limanlarının ekvatora yakın kurulmasının bilimsel nedenlerini anlatarak cevap verdi.

Memleket Partisi eski lideri, CHP'li Muharrem İnce’nin , Türkiye'nin Somali ile ortak uzay limanı projesine yönelik sözleri, kamuoyunda eleştirileri de beraberinde getirdi.

İnce “Sudan’da tarım, Gine’de saray, Somali’de uzay limanı… Uzay limanını Türkiye’ye yapsan yörüngeden mi çıkıyorsun?” ifadeleriyle projeyi eleştirirken, bu çıkışa dikkat çeken bir cevap eski bir öğrencisinden geldi.

Kendisine “Kıymetli fizik öğretmenim” diye hitap eden öğrenci, uzay limanlarının neden ekvatora yakın bölgelerde kurulduğunu bilimsel gerekçelerle anlattı.

Somalideki uzay projesini eleştiren fizik öğretmeni Muharrem İnceye eski öğrencisinden fizik dersi!

İŞTE İNCE'YE ESKİ ÖĞRENCİSİNDEN CEVAP

Sosyal medyadan İnce'nin paylaşımını alıntılayan Naz Melis isimli genç kadın şu ifadeleri kullandı:

"Eski bir öğrenciniz olarak size neden Somali’de uzay limanı kurulduğunu anlatıyorum kıymetli fizik öğretmenim; tabii siz balıklar korkar diye fırlatma denemeleri Sinop’ta yapılmasın diyen bir partide olmayı tercih ettiğiniz için bilimsel perspektiften oldukça uzaklaştınız ama olsun…

Uzay limanları neden ekvatora yakın kurulur?

Çünkü Dünya ekvatorda daha hızlı döner. Roketler bu dönüş hızını arkalarına alarak fırlatılır; bu da daha az yakıt, daha düşük maliyet ve daha fazla yük taşıma anlamına gelir. Ayrıca ekvatora yakın fırlatmalar, özellikle jeostasyoner yörüngeye çıkışta teknik olarak daha verimlidir.

Bu yüzden uzay limanları, siyasi tercihlerden değil fizik kurallarından dolayı ekvatora yakın bölgelerde kurulur"

Muharrem İnce’nin bu açıklamaları, kendisinin fizik öğretmeni kimliği nedeniyle de ayrıca tartışma konusu oldu.

