Dünya Meteoroloji Örgütü’nün yeni sıcaklık rekorları için %80 oranında uyarı vermesi gözleri El Nino ’ya çevirdi. Ancak Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu , ezber bozan bir çıkışla bu küresel dalganın Türkiye’de havayı değil, balık pazarını vuracağını açıkladı.

"Peru kıyılarında sıcak su akıntısı yüzünden tonlarca balık ölüyor. Amerika bu balıklardan protein ve balık yağı elde edemeyince soya fasulyesine yükleniyor, dünyada dengeler değişiyor. İşte böyle yıllarda Türkiye'deki hamsi yağına dışarıdan çok büyük talep gelir. Önümüzdeki kış hamsiyi fazla bedavaya satmayın, değerini tutun. "

Habertürk canlı yayınında konuşan İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu , El Nino’nun Türkiye’ye doğrudan bir hava etkisi olmasa da küresel sosyo-ekonomik dengeler üzerinden çok ilginç bir dolaylı etkisi olacağını vurguladı.

DÜNYADA KURAKLIK VE SEL TETİKLENECEK AMA TÜRKİYE İÇİN DURUM ÇOK BAŞKA!

El Nino'nun dünya genelinde çok büyük krizlere yol açacağını belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, bu doğa olayının küresel çaptaki faturasını şu sözlerle özetledi:

"Bu küresel ısınma dalgası, dünya genelinde özellikle Çin ve Hindistan gibi dev ekonomilerde çok büyük kuraklıklara neden oluyor. Orman yangınlarını, devasa selleri ve tarımsal kuraklığı tetikliyor. Enerji sektörünü doğrudan vuruyor. Örneğin Peru normalde kurak bir ülkedir ama El Nino geldiğinde her şey altüst oluyor."

Küresel ölçekteki bu korkutucu tabloya rağmen Türkiye için durumun çok daha farklı işlediğini vurgulayan ünlü meteorolog, kamuoyundaki "El Nino bizi kavuracak" haberlerine son noktayı koydu:

"Biz Türkiye olarak bu olayların yaşandığı tropik kuşağa epey uzağız. Atmosferde kelebek etkisiyle bize dolaylı yansımaları mutlaka oluyor ancak doğrudan bir etkisi yok. Geçmişteki büyük El Nino yıllarına (1997 ve 2015-2016) baktığımızda, Türkiye'de her seferinde bambaşka hava olayları yaşanmış, yani standart bir etkisi yok. Türkiye için en kritik veri Pasifik’teki su sıcaklığı değil, burnumuzun dibindeki Akdeniz’in yüzey sıcaklığıdır."