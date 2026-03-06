Türkiye genelinde sadece daire nitelikli konutların metrekare satış fiyatı, şubatta ortalama 38 bin 394 TL’ye yükseldi. Aylık artış %2,37 olarak ölçüldü. Muğla, İstanbul ve Antalya, metrekare fiyatında 50 bin TL barajının üzerinde konumlanarak “en pahalı 3 il” statüsünü sürdürdü. Listede Karadeniz bölgesinden de sürpriz iller dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Konut fiyatlarında kış ayları yaşanmasına rağmen sınırlı da olsa yükseliş trendi devam ediyor.

Türkiye genelinde sadece daire nitelikli konutların ocak ayında ortalama metrekare satış fiyatı 37 bin 504 TL olarak ölçülmüştü. Endeksa verilerine göre şubat ayında söz konusu rakam 38 bin 394 TL’ye yükseldi. Böylece 1 aylık dönemde konut fiyatlarındaki ortalama artış %2,37 olarak gerçekleşti.

EN PAHALI İLLER

Geçen ay metrekare satış fiyatı en yüksek iller şöyle sıralandı:

- Muğla: 64.093 TL/m2

- İstanbul: 61.037 TL/m2

- Antalya: 50.196 TL /m2

- Çanakkale: 49.704 TL/m2

- İzmir: 47.169 TL/m2

- Aydın: 45.893 TL/m2

- Balıkesir: 42.860 TL/m2

- Bartın: 41.280 TL/m2

- Bolu: 38.709 TL/m2

- Sinop: 38.208 TL/m2

İlandaki konutlar dikkate alınarak yapılan ölçümlerde “en pahalı ilk 10” listesinin ilk sıralarında değişiklik yaşanmadı. Ancak Bartın, Bolu ve Sinop gibi Karadeniz illerinin birçok büyük ili geride bırakarak “ilk 10”da yer alması dikkat çekti.

EN UCUZ İLLER

Geçen ay metrekare satış fiyatı en düşük iller ise şunlar oldu:

-Kilis: 16.306 TL/m2

-Osmaniye: 20.352 TL/m2

-Malatya: 20.606 TL/m2

-Ağrı: 21.162 TL/m2

-Mardin: 21.689 TL/m2

-Kayseri: 21.821 TL/m2

-Kırıkkale: 22.188 TL/m2

-Şanlıurfa: 22.433 TL/m2

-Siirt: 22.567 TL/m2

-Hakkâri: 22.834 TL/m2

Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri en düşük fiyat avantajını sunmaya devam ederken; sanayi, turizm ve eğitimde öne çıkan Kayseri’nin de listede yer aldığı görülüyor. 20 bin TL barajının altında ise tek il olarak Kilis öne çıktı.

ANKARA’DA GÖRÜNÜM

Fiyatı en yüksek iller arasında gözükmeyen başkent Ankara’da ortalama metrekare satış tutarı ise 35 bin 913 TL olarak ölçüldü. Ankara’da son 1 yılda konut fiyatları %40,90 artarken; emlak sektörünün temsilcileri şehrin ilçeleriyle birlikte geniş bir alana yayıldığını ve arz problemi olamadığı için ortalama fiyatların daha uygun gözüktüğünü aktarıyor.

Öte yandan Gölbaşı ilçesinde metrekare fiyatları ortalama 65 bin TL ve Çankaya’da 55 bin TL’nin üzerinde seyrediyor.



