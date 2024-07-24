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Bolu Dağı Tüneli'nde yol çalışması temmuz ayının sonunda başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bolu Dağı Tüneli, Karayolları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile beraber Bolu Dağı Tüneli'nin 50 gün süreyle kapanacağı öğrenildi. İstanbul istikametini kullanacak olanlar ise Bolu Tüneli kapalı mı, kapandı mı araştırmaya başladı. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır yol çalışması gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Bolu Dağı Tüneli, araç sahiplerinin sık sık kullandığı yollardan biri olurken Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır'ın yaptığı açıklamanın ardından 50 gün boyunca kapalı olacağı belli oldu.

Otomobil sahipleri Bolu Tüneli'ni kullanmadan önce kapalı olup olmadığını araştırdı.

BOLU TÜNELİ KAPALI MI 2024?

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır geçtiğimiz günlerde tünelin İstanbul istikametinde çalışma yapılacağını söylerken 50 gün süreceğini de ekledi.

Çalışmaların temmuz ayının sonunda başlanacağı belirtilirken tünelde heyelan riski nedeniyle geçen sene tünel tüpünün Ankara istikametinde kalan kısmı 90 metre uzatılmıştı.

Bolu Dağı Tüneli'nde yol çalışması temmuz ayının sonunda başlayacak - 1. Resim

BOLU TÜNELİ NE KADAR KAPALI KALACAK?

Temmuz ayının sonu itibarıyla başlanacak olan TEM Otoyolu'nda çalışmaların 50 gün sürmesi beklenirken trafik, Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacak.

Tünel tüpü, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacak.

Bolu Dağı Tüneli'nde yol çalışması temmuz ayının sonunda başlayacak - 2. Resim

Savaş Bayındır şu sözleri söylemişti:

“Bolu Dağı Tüneli çıkış kortlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara istikametindeki tünel tüpünü uzatmıştık. İstanbul istikameti için çalışmalara başlayacağız. İnşallah bu ayın sonuna doğru, oradaki çalışmalarımızı başlatacağız.

Yaklaşık 50 gün kapalı kalmasını öngörüyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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