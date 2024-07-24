Bolu Dağı Tüneli'nde yol çalışması temmuz ayının sonunda başlayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Temmuz 2024 09:29 - Güncelleme: 24 Temmuz 2024 09:37 - Güncelleme:

Bolu Dağı Tüneli, Karayolları, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile beraber Bolu Dağı Tüneli'nin 50 gün süreyle kapanacağı öğrenildi. İstanbul istikametini kullanacak olanlar ise Bolu Tüneli kapalı mı, kapandı mı araştırmaya başladı. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır yol çalışması gerçekleştirileceğini belirtmişti.