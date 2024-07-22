Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti çalışma nedeniyle 50 gün kapalı olacak

Bolu Dağı Tüneli kullanan araç sahipleri yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacağı haberlerinin ardından Bolu Tüneli ne zaman kapanacak, neden araştırılıyor.

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, temmuz ayının sonunda Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinin yol çalışması kapsamında 50 gün boyunca kapalı olacağını ifade etti.

BOLU DAĞI TÜNELİ İSTANBUL İSTİKAMETİ NE ZAMAN KAPALI OLACAK?

Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, tünelin İstanbul istikametinde çalışmalar yapılacağını söylerken heyelan tehlikesi nedeniyle geçtiğimiz yıl tünel tüpünün Ankara istikametinde kalan kısmı 90 metre uzatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında tüp, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacak.

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, temmuz sonunda kapanması planlanan tünelin 50 gün kapalı olmasını beklediğini söyledi. Kapalı olduğu süreçte Abant kavşağından D-100 devlet yoluna verileceği söylendi. Bayındır şu sözleri söyledi.

“Bolu Dağı Tüneli çıkış kortlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara istikametindeki tünel tüpünü uzatmıştık. İstanbul istikameti için çalışmalara başlayacağız. İnşallah bu ayın sonuna doğru, oradaki çalışmalarımızı başlatacağız. Yaklaşık 50 gün kapalı kalmasını öngörüyoruz”