Kalkınma Yolu Projesi meyvelerini veriyor! Irak'a elektrik ihracatı başladı

Temeli 2005 yılında atılan ve 'Yeni İpek Yolu' olarak adlandırılan Kalkınma Yolu Projesi'nde önemli bir adım atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Irak'a elektrik ihracatına başlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında mutabakat zaptını imzalamıştı.

Nisan ayında Bağdat'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 'Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalamıştı.

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak. Projenin Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyeceği ve ortak fayda üreteceği duyurulmuştu.

Türkiye’ye milyarlarca dolar kazanç sağlayacak projenin sonraki aşamasında petrol ve gaz sevkiyatının da planlanıyor. Proje, ekonomik getiri yanında Türkiye’ye enerji alanında da yeni kazanımlar sunuyor.

Temelleri 2005 yılında atılan, Basra Körfezi’nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak’ın önemli kentlerini aşarak Türkiye’ye, dolayısıyla Avrupa’ya ulaşacak olan ve 'Yeni İpek Yolu' olarak da nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesi meyvelerini vermeye başladı.

IRAK'A ELEKTRİK İHRACATI BAŞLADI

Bakan Bayraktar X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık.

Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu’nu aynı zamanda bir "Enerji Yolu" olarak da tesis edeceğiz."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete eşlik eden Bayraktar'ın, Bağdat ve Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası işbirliklerini masaya yatırdığı kaydedildi.

Ziyaretten 3 ay sonra iki ülkenin enerji alanında yeni bir adım attığına işaret edilen açıklamada, 3 yıllık aradan sonra Irak'a elektrik ihracatının başladığı, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek Enterkonneksiyon hattı üzerinden Irak'a azami 300 megavata kadar elektrik sağlanacağı aktarıldı.

TÜRKİYE IRAK İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Mayıs ayında Türkiye gazetesine özel açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’ni ‘Yeni İpek Yolu’ diye nitelendirmişti.

Uraloğlu, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulaştırma bakanlarıyla Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı imzaladıklarını söyleyerek “Projeler bitme aşamasında. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız. Irak’ta inşa edilen Faw Limanı’ndan yola çıkacak bir geminin, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında geçecek süre ile aynı yükün Kalkınma Yolu üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Uraloğlu, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ulaştırma bakanlarıyla Kalkınma Yolu Projesi Mutabakat Zaptı imzaladıklarını söyleyerek “Projeler bitme aşamasında. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız. Irak’ta inşa edilen Faw Limanı’ndan yola çıkacak bir geminin, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında geçecek süre ile aynı yükün Kalkınma Yolu üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlayacağız” demişti.

"İlk etapta 8 milyar dolar, 15 milyar dolar, 20 milyar dolara kadar çıkacak büyük maliyetler öngörüyoruz" diyen Uraloğlu, Türkiye’nin Orta Koridor üzerinde çok önemli bir konumda olduğu gibi Güney Koridor üzerinde de yer aldığını ve kuzey-güney koridorlarının da tam ortasında bulunduğunu anlatmıştı.

Bakan Uraloğlu, “Bu tür uluslararası boyutlu mega projelerde elinizde olmayan durumlar gelişebiliyor; ama biz tüm zorlukları aşarak projemizi 2030’lara doğru tamamlayıp hizmete almayı hedefliyoruz” diye konuşmuştu.