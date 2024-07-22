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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapanıyor! Bolu-İstanbul yolunun kaç gün kapalı olacağı açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapanıyor! Bolu-İstanbul yolunun kaç gün kapalı olacağı açıklandı
Bolu Dağı Tüneli, Karayolları, İstanbul, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde Karayolları tarafından yol çalışmalarına başlanacak. 4. Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinin trafiğe kaç gün kapalı olacağını duyurdu.

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde yapılacak çalışma hakkında konuştu. Temmuz ayının sonunda Bolu Dağı Tüneli'nin kaç gün trafiğe kapalı kalacağı belli oldu.

BOLU TÜNELİ İSTANBUL İSTİKAMETİ KAÇ GÜN KAPALI KALACAK?

Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde çalışmalara Temmuz ayının sonunda başlanacağını açıkladı. Heyelan riski sebebiyle geçtiğimiz yıl tünel tüpünün Ankara istikametinde kalan kısmı 90 metre uzatılmıştı.

Bölge Müdürü Bayındır, İstanbul istikametinin temmuz ayının sonunda trafiğe kapatılarak çalışmalara başlanacağını aktardı. TEM Otoyolu'nun 50 gün trafiğe kapalı kalacağının öngörüsünde olduklarını ifade eden Bayındır, trafiğin Abant kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılacağını dile getirdi.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapanıyor! Bolu-İstanbul yolunun kaç gün kapalı olacağı açıklandı - 1. Resim

İŞTE BOLU DAĞI TÜNELİ YOLUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Tünel tüpü, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruğe çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacak.

Yeniçağa ile Bolu arasında TEM Otoyolu'nda yapılan yol yapım çalışmalarının ardından tünel için çalışmaların başlayacağını aktaran Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, "Bolu Dağı Tüneli çıkış kortlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara istikametindeki tünel tüpünü uzatmıştık. İstanbul istikameti için çalışmalara başlayacağız. İnşallah bu ayın sonuna doğru, oradaki çalışmalarımızı başlatacağız. Yaklaşık 50 gün kapalı kalmasını öngörüyoruz" dedi.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapanıyor! Bolu-İstanbul yolunun kaç gün kapalı olacağı açıklandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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