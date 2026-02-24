Toplumsal olayları senaryoda kullanmayı gelenek haline getiren Arka Sokaklar bu defa şarkıcı Güllü'nün şüpheli vefatını işleyecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Arka Sokaklar’da Güllü’nün kızını oynayacak oyuncunun Tuğyan’a benzerliği gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi kamuoyunda büyük üzüntüye neden olmuştu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Güllü’nün kızı ile kızının arkadaşı cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı. Kamuoyunda yankıları devam eden olay, bu kez Arka Sokaklar'da işlenmesiyle gündeme geldi.



Kanal D ekranlarında yayınlanan uzun soluklu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümünde Güllü’nün şüpheli ölümüyle benzerlik taşıyan bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sahnelerde olay gecesine dair detayların işlenmesi dikkat çekti.



Arka Sokaklar’da Güllü’nün kızını oynayacak oyuncunun Tuğyan’a benzerliği gündem oldu

TUĞYAN'A BENZERLİĞİ ÇOK KONUŞULDU

En çok konuşulan konulardan biri ise Güllü’nün kızını canlandıracak oyuncunun Tuğyan’a olan benzerliği oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, karakterin kaşlarının bile Tuğyan’a benzeyecek şekilde tasarlanmasına dikkat çekti.

