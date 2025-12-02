Okan Buruk’un Galatasaray’ı, üstelik Kadıköy’de rakibinin 4 puan önüne geçip, namağlup ünvanına son veriyordu ki, 90+5’te yediği golle üç puanı kaçırarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Okan Buruk’un Galatasaray’ı, üstelik Kadıköy’de rakibinin 4 puan önüne geçip, namağlup ünvanına son veriyordu ki, 90+5’te yediği golle üç puanı kaçırarak büyük hayal kırıklığı yaşadı. Ancak, sakın ola ki Galatasaraylılar hiç ama hiç üzülmesin. Şöyle geride kalan haftaya bir bakın. Savunmanın sağında kim oynayacak, solunda kim forma giyecek. Bütün hafta bunu düşündü Galatasaraylılar. Yaralı aslanlar sebebiyle kulübeyi doldurmak için sakat olan Kaan Ayhan’ı bile esame listesine yazmıştı.

Sahada 11 Aslan var

Buna rağmen sahadaki Galatasaray, 50 bin kişilik Fenerbahçe taraftarı önünde 11 Aslan’la sahaya çıktığını hatırlattı.

Çünkü, Kadıköy cenahından, “6-0 olabilir, farklı sonuçlar gelebilir, geliyoruz Okan” sesleri yükseliyordu. “Çok ilginç skor çıkabilir, Galatasaray yıkılır” diye niyet okuyan ekranda olan troller vardı… Hep söyledim, yine söylemeye devam edeceğim, “Siz Galatasaray’ı tanımıyorsunuz!” İşte dün akşam Kadıköy’de bunu bir defa daha hatırlattı size Galatasaray. Galatasaray yıkılmaz, Okan Buruk pes etmez!

Okan Buruk’a sarılın

Özellikle ilk yarıyı bir düşünün, Galatasaray ya tam kadro olsa neler yapardı dün akşam Kadıköy’de. Dengeli başlamıştı maç, iki takım da birbirini tartıyordu. Ancak Galatasaray gole yakın olan taraftı, nitekim Sane müthiş slalomunun ardından vurdu ve Kadıköy sessizliğe büründü.

Ev sahibi Fenerbahçe, bir defa bile kaleyi yoklayamadı. İkinci yarıda da ne yaptığını bilen taraftı Galatasaray, cılız Fenerbahçe hücumlarını etkisiz bırakmayı bildi. Ta ki, 90+5’teki Jhon Duran’ın kafa golüne kadar. Yapacak bir şey yok. En güçlü gösterilen Fenerbahçe ve eksik Galatasaray….

Okan Buruk’un iki küçük hatası oldu bence. İlki, Osimhen’i ve İlkay’ı çıkararak, F.Bahçe’nin yarı sahasına yıkılmasına izin verdi. İkincisi ise Arda oyuna girdiğinde sağ beke geçip Davinson’u stopere alsa, belki de Jhon Duran o kafayı rahat vuramazdı.

Ancak yine de Okan Buruk’a, Galatasaray’a daha sıkı sarılın!!!!

Maçın adamı: Leroy Sane

Editör:ALİ NACİ KÜÇÜK

