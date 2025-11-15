Yılların emeği bir gecede bitti! Trabzonlu köylünün büyük yıkımı
Trabzon'un Araklı ilçesinde arıcıya ait 50'den fazla arı kovanı, ayı saldırısı sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Büyük üzüntü yaşayan çiftçi "Yılların emeği bir gecede gitti. Büyük bir yıkım yaşadık" dedi.
Özetle
Kaydet
Yaşam az önce
Trabzon'un Araklı ilçesinde arıcılık yapan Ziya Kotaman'a ait arı kovanlarına ayı saldırdı ve kovanlar kullanılamaz hale geldi.
- 50'den fazla peteği bulunan Kotaman ailesinin arıcılık gelirleri tamamen kayboldu.
- Olay, ilçede bugüne kadar yaşanan en büyük ayı saldırısı olarak kaydedildi.
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde arıcılık yapan Ziya Kotaman'a ait arı kovanlarına gece saatlerinde ayı saldırdı. Sabah saatlerinde kovanlarının tamamının parçalanmış olduğunu gören Kotaman, büyük şok yaşadı.
Toplamda 50'den fazla peteği bulunan Kotaman ailesi, kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini ve arıcılıktan elde ettikleri yıllık gelirin tamamen yok olduğunu belirtti. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Kotaman, "Yılların emeği bir gecede gitti. Büyük bir yıkım yaşadık" dedi.
Olay ilçede bugüne kadar yaşanan en büyük ayı saldırısı olarak kayıtlara geçti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR