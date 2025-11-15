Trabzon'un Araklı ilçesinde arıcıya ait 50'den fazla arı kovanı, ayı saldırısı sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Büyük üzüntü yaşayan çiftçi "Yılların emeği bir gecede gitti. Büyük bir yıkım yaşadık" dedi.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde arıcılık yapan Ziya Kotaman'a ait arı kovanlarına gece saatlerinde ayı saldırdı. Sabah saatlerinde kovanlarının tamamının parçalanmış olduğunu gören Kotaman, büyük şok yaşadı.



Toplamda 50'den fazla peteği bulunan Kotaman ailesi, kovanlarının kullanılamaz hale geldiğini ve arıcılıktan elde ettikleri yıllık gelirin tamamen yok olduğunu belirtti. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Kotaman, "Yılların emeği bir gecede gitti. Büyük bir yıkım yaşadık" dedi.

Olay ilçede bugüne kadar yaşanan en büyük ayı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

GÖZDE NUR BAYAR

