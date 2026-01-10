SPOR SERVİSİ
Ole Gunnar Solskjaer geri dönüyor: Beşiktaş sonrası yeni adresi
Beşiktaş'ın 18 Ocak 2025'te 15,+1 yıllığına göreve getirip, 30 Ağustos 2025'te sözleşmesini feshettiği Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United ile geçici teknik direktörlük konusunda görüşmeler yapıyor.
- Solskjaer, Manchester United'da 1996-2007 arasında forma giymiş ve 2018-2021 arasında takımın başında yer almıştı.
- Norveçli teknik adam, Ruben Amorim ile yollarını ayıran Manchester United ile resmi görüşme yapacak.
- Manchester United yönetimi, Solskjaer'i sezon sonuna kadar takımın başına getirmek istiyor.
- Solskjaer, Beşiktaş'ın başında 29 maçta 15 galibiyet 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet almıştı.
Beşiktaş macerası 223 günle sınırlı kalan Ole Gunnar Solskjaer, 1996-2007 yılları arasında formasını giydiği ve 2018-2021 arasında çalıştırdığı Manchester United'a 'geçici teknik direktör' olarak dönebilir.
RESMİ GÖRÜŞME
The Telegraph’ın haberine göre; Norveçli teknik adam, Ruben Amorim ile yollarını ayıran eski takımı Manchester United ile bugün (10 Ocak) görüşme gerçekleştirecek. Premier Lig kulübü yönetiminin, Solskjaer'i sezon sonuna kadar takımın başına getirmek istediği belirtildi.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
Norveçli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 29 karşılaşmada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde rakip ağları 52 kez sarsarken, kalesinde 34 gol gördü.
