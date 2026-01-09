Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Braga karşısında Portekiz Lig Kupası'na veda edilmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı ve yerine Ruben Amorim'in göreve getirileceği gündeme geldi.

Fenerbahçe'de görevine son verilen Jose Mourinho, kısa süre sonra Benfica ile sözleşme imzalamıştı. Portekizli teknik adam için kötü gidiş ülkesinde de devam ediyor. Sıkıntılı günler geçiren Mourinho'nun görevinden alınacağı konuşuluyor.

Jose Mourinho

EN GÜÇLÜ ADAY AMORIM

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester United'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Ruben Amorim, Benfica'nın başına geçebilir. Portekiz devi, Jose Mourinho ile yollarını ayırmaya karar verirse, yerine geçmek için en güçlü adayın Amorim'in olduğu aktarıldı.

Ruben Amorim

23 MAÇTA 14 GALİBİYET

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ağustos ayında sözleşmesini feshettiği Mourinho, Benfica'nın başında 23 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

