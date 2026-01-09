SPOR SERVİSİ
Jose Mourinho'nun koltuğu sallanıyor: Benfica'da Ruben Amorim sesleri
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Braga karşısında Portekiz Lig Kupası'na veda edilmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı ve yerine Ruben Amorim'in göreve getirileceği gündeme geldi.
Özetle
Kaydet
Spor 10 dk önce
Benfica'da Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevinden alınması konuşuluyor.
- Jose Mourinho, Benfica'da 23 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
- Manchester United ile yolları ayrılan Ruben Amorim, Benfica'nın başına geçebilir.
- Benfica, Mourinho'yu göndermeye karar verirse Amorim en güçlü aday olarak görüülüyor.
Fenerbahçe'de görevine son verilen Jose Mourinho, kısa süre sonra Benfica ile sözleşme imzalamıştı. Portekizli teknik adam için kötü gidiş ülkesinde de devam ediyor. Sıkıntılı günler geçiren Mourinho'nun görevinden alınacağı konuşuluyor.
EN GÜÇLÜ ADAY AMORIM
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester United'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Ruben Amorim, Benfica'nın başına geçebilir. Portekiz devi, Jose Mourinho ile yollarını ayırmaya karar verirse, yerine geçmek için en güçlü adayın Amorim'in olduğu aktarıldı.
23 MAÇTA 14 GALİBİYET
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ağustos ayında sözleşmesini feshettiği Mourinho, Benfica'nın başında 23 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR