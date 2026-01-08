Fenerbahçe'de görevine son verildikten günler sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz Lig Kupası yarı final mücadelesinde Braga'ya sahasında 3-1 yendil. Tribünlerin ıslıklı protestoda bulunduğu Benfica'da dünyaca ünlü teknik adam, karşılaşmanın ardından aldığı çarpıcı kararı duyurdu.

Benfica, konuk ettiği Braga'ya 3-1 mağlup olarak, Lig Kupası'na yarı finalde veda etti. Bu mağlubiyet, karşılaşmayı tribünden takip eden taraftarların ıslıklı protestosuna neden oldu. Teknik direktör Jose Mourinho, Portekiz Kupası'nda hafta içi oynanacak Porto maçı öncesi dikkat çeken bir karar aldı.

Jose Mourinho

"HİÇ UYUYAMAMALARINI DİLİYORUM"

Braga karşılaşması sonrası kimsenin evlerine gitmeyeceğini ve tüm ekibin tesislerde kalacağını belirten Mourinho, "Bugün, final oynayacağımızı düşünerek eve dönmüyoruz ve tesislere gidiyoruz. Oyuncular tesislerde kalacak, yarın antrenman var, ertesi gün de antrenman var. Ancak cumartesi günü maç yok. Cumartesi final olmadığı için bir sonraki maçımız önümüzdeki çarşamba Porto ile olacak. Tesislere vardığımızda herkes kendi odasına çekilecek. Oyuncuların benim kadar iyi uyumasını diliyorum; yani hiç uyumamalarını. Onlara dilediğim şey bu. Uyumamalarını ve benim düşüneceğim gibi çok düşünmelerini istiyorum" dedi.

Fenerbahçe, Benfica'ya karşı Şampiyonlar Ligi'ne havlu atılması sonrası Mourinho'nun görevine son verdi

"MONOLOG BANA GÖRE DEĞİL"

62 yaşındaki çalıştırıcı, "Yarın, soyunma odasında yaşanmayan şeyi yapmaya başlayacağız; konuşacağız. Soyunma odasında bir monolog vardı ve monolog bana göre değil. Ben oyuncularımla diyalog kurmayı severim. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki farkları konuşacağız" ifadelerini kullandı.

