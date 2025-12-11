Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve milyonlarca vatandaşın başvurduğu 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri yapılacağı tarih yakından takip ediliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından "TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman?" sorusuna cevap aranıyor.

500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Milyonlarca ailenin büyük bir merakla beklediği tarih belli oldu. Hak sahiplerini belirleyecek olan TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi, sene bitmeden 29 Aralık'ta başlatılacak ve 28 Şubat'a kadar devam edecek. Kura çekimi yaklaşık 2 ay boyunca devam edecektir.

500 BİN SOSYAL KONUT KURASI NASIL AÇIKLANACAK? Kura çekimini canlı bir şekilde izleyecek olanlar, hak sahibi olup olmadıklarını anbean görebilecek. Asil ve yedek hak sahipleri ise 2 Mart'ta açıklanacaktır. Vatandaşlar sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet'ten öğrenebilecek.

TOKİ İLK KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN? 500 bin sosyal konutun teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla kademeli bir biçimde yapılacağı bildirildi.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK? TOKİ 500 bin sosyal konut projeleri 10 Kasım’da başladı. 19 Aralık Cuma akşamına kadar devam edecektir.

