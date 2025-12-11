Bağışıklığı güçlendirmesi, sindirimi rahatlatması ve doğal enerji vermesiyle bilinen cennet elması tezgahlarda yerini aldı. Pazarcılar, "Gerçek enerji şişede değil doğada" diyerek enerji içeceği yerine cennet elması tüketilmesini önerirken, şifa kaynağı meyvenin kilosu ise 100 liradan satılıyor.

Kış aylarında hem günlük tüketimde hem de tatlı ve farklı tariflerde kullanılabilen cennet elması, doğal enerji kaynağı olmasıyla kışın öne çıkan meyveleri arasında yer almaya devam ediyor. Cennet elmasına olan ilgisi her geçen gün daha da artarken, pazarcılar da vatandaşlara tüketmeleri yönünde tavsiyede bulunuyor.

Kilosu 100 lira! Pazarlarda enerji içeceği yerine satılıyor

"KİLOSU 100 TL"

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde pazarcılık yapan Erol Meral, "Tezgahımızda kilogramı 100 TL'den satışa sunduğumuz cennet elmasına ilgi gerçekten yoğun. Ben tezgaha gelen müşterilere tek tek faydalarını anlatıyorum, ‘Bunu düzenli yiyin' diyorum, vatandaş da neyin iyi olduğunu biliyor; önce cennet elmasını soruyor." dedi.

Kilosu 100 lira! Pazarlarda enerji içeceği yerine satılıyor

"GERÇEK ENERJİ ŞİŞEDE DEĞİL DOĞADA"

Meral sözlerine şöyle devam etti: "Gerçek enerjinin şişede değil doğada olduğunu da unutmamak gerek. Yapay içeriklerle dolu enerji içecekleri yerine hem tok tutan hem de vücuda doğal enerji kazandıran cennet elması güvenle tüketilebilir. Kış aylarında zindelik arayanlar için hem günlük tüketimde hem de tatlı ve tariflerde kullanımıyla öne çıkan bu meyve, işlerimizi de güzel tutuyor, çok şükür taleplerimiz hiç eksik olmuyor"

