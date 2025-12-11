Yunanistan, İsrail'den 36 adet PULS çoklu roketatar tedarik edilmesini öngören 691 milyon euroluk anlaşmaya resmen onay verdi. Bu anlaşma, Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" adını verdiği çok katmanlı hava savunma sistemi oluşturma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı"nı Türkiye'nin gelişen askeri teknolojisinden endişendiği için inşa etmek isteği daha önce pek çok kez gündeme geldi.

Yunan gazetesi Kathimerini’nin haberine göre, Yunanistan'ın en üst düzey ulusal güvenlik kuruluşu olan Hükümet Ulusal Güvenlik Konseyi (KYSEA), İsrail'den 36 adet PULS çoklu roketatar tedarik edilmesini öngören 691 milyon euroluk anlaşmaya resmen onay verdi.

Yunan yetkililer, bu anlaşmayı ülkedeki İsrail savunma sanayii varlığını uzun vadeli olarak demirleme stratejisinin bir parçası olarak tanımladı.

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU İLE YAPILAN ANLAŞMANIN DEVAMINI NİTELİĞİNDE

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümetinin belirlediği bu yol haritasında önemli bir kilometre taşı olan karar, Miçotakis'in Haziran 2020'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı anlaşmanın devamı niteliğinde sayılıyor. O dönemde Elbit Systems, Kalamata'da Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi'ni geliştirmeyi kabul etmiş ve 20 yıllık bu anlaşma, Yunan Hava Kuvvetleri'nin eskiyen eğitim uçağı filosuna çözüm sunmuştu.

YUNANİSTAN’IN YENİ HAVA SAVUNMA STRATEJİSİ

PULS sistemlerinin satın alınması, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın en az yüzde 25 yerel katılım öngördüğü yerli üretimi de kapsıyor.

Bu anlaşma, uçaklara, füzelere, dronlara ve diğer insansız hava araçlarına karşı çok katmanlı bir hava savunma ağı oluşturma planının bir parçası olarak görülüyor. Atina, ilerleyen aşamalarda IAI ve Rafael gibi diğer büyük İsrail savunma firmalarıyla ileri düzeyde görüşmeler yapmayı planlıyor. Bu görüşmelerin ana hedefi, ülkenin yeni çok katmanlı hava savunma sistemi olan "Aşil Kalkanı"nın çekirdeğini oluşturmak.

Bununla birlikte, Yunanistan halihazırda Heron, Orbiter-3 ve SPIKE NLOS sistemlerini kullanıyor. 2021'de Kalamata'da İsrail tarafından işletilecek bir Yunan Hava Kuvvetleri eğitim merkezi kurulması anlaşmasının ardından, iki ülke arasındaki askeri işbirliği de genişlemeye devam ediyor

ABD, YUNANİSTAN, İSRAİL VE GÜNEY KIBRIS ARASINDA DİPLOMATİK MİMARİ

Diğer taraftan daha önce Yunan basını, ABD, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ı birbirine bağlayan daha geniş bir diplomatik yapının hazırlandığını ve ABD’nin Yunan topraklarındaki askeri varlığını artırdığını aktarmıştı. Bunun Rusya'ya karşı bir denge unsuru ve Türkiye'ye karşı dolaylı bir caydırıcılık görevi gördüğü iddia edilmişti.

