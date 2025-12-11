150 milyonluk vurgun yapıp İngiltere'ye kaçmışlardı! Adliye soyguncusunun son görüntüsü ortaya çıktı
Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'tan tarafından soyulmuş, Timurtaş ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçmıştı. Erdal Timurtaş'ın öğretmen eşi ve 2 çocuğuyla kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki görüntüleri ortaya çıktı.
- Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan yaklaşık 150 milyon TL değerinde 50 kg gümüş ve 25 kg altın çalındı.
- Zimmet memuru Erdal Timurtaş, eşi ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçtı.
- Firari Erdal Timurtaş'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki pasaport işlemleri sırasındaki kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
- Olayla ilgili düzenlenen operasyonlarda, Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.
Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, ardından Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Aramalarda yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti. Ziynet eşyalarının Timurtaş tarafından çalındığı tespit edilmiş, görüntüler güvenlik kameralarına da yansımıştı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Erdal Timurtaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 150 milyon liralık ziynet eşyasını çaldıktan sonra öğretmen eşi ve 2 çocuğuyla İngiltere’ye kaçan firari şüpheli Erdal Timurtaş’ın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki son görüntüsü ortaya çıktı. Bavullarla güvenlik kontrollerinden geçen Timurtaş'ın eşi ile birlikte pasaport işlemlerini tamamladığı görüldü.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
7 Aralık'ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik 17 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adli emanetinden altın ve gümüşlerin çalınmasına ilişkin gözaltı sayısı sonrasında 13'e yükselmişti. Firari Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.