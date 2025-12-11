Anadolu Ajansı • Konya
Konya'da şekerleme fabrikasında patlama: Yaralılar var
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, şekerleme fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir şekerleme fabrikasında buhar kazanında patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alınan fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Patlamada yaralanan 2 kişi, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
