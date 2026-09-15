Erkekler voleybol maçı için geri sayım sürerken A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki kaderini belirleyecek karşılaşma yakından takip ediliyor. D Grubu'nda son 16 turuna kalma mücadelesi veren Filenin Efeleri, grup etabının son maçında Letonya karşısında kritik bir sınava çıkacak.

2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda D Grubu mücadelesi son maçlarla tamamlanıyor. Almanya ve Fransa karşısında aldığı yenilgilerin ardından İsviçre'yi 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaşan Türkiye, son olarak ev sahibi Romanya'ya 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip şimdi turnuvada yoluna devam edebilmek için Letonya karşılaşmasına odaklandı.

ERKEKLER VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Letonya erkekler voleybol maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü TSİ 17.00'de başlayacak. D Grubu'nun beşinci ve son karşılaşmasına Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena ev sahipliği yapacak. Türkiye, grup aşamasını Letonya karşılaşmasıyla tamamlayacak.

Ay-yıldızlı ekip geride kalan 4 karşılaşmada 1 galibiyet elde ederek 3 puan topladı. Türkiye'nin gruptaki tek galibiyeti İsviçre karşısında 3-0'lık skorla geldi. D Grubu'nda Fransa, Almanya ve Romanya son 16 turuna yükselmeyi garantilerken kalan bilet için Türkiye ile Letonya arasındaki mücadele önem kazandı.

Erkekler voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Letonya maçı yayın bilgileri

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Letonya voleybol maçı TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Letonya'nın İsviçre karşısında alacağı sonuç, Türkiye'nin son maçtaki tur hesaplarını da doğrudan etkileyecek. Letonya'nın İsviçre'yi yenmesi durumunda Türkiye'nin Letonya karşısında elde edeceği galibiyetin set skoru önem kazanacak. İsviçre'nin kazanması halinde ise Türkiye-Letonya karşılaşmasını kazanan taraf son 16 turuna yükselecek.

Erkekler voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Letonya maçı yayın bilgileri

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ DURUMU

Filenin Efeleri, D Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşmadan istediği sonuçları alamadı. Almanya ve Fransa karşısındaki mağlubiyetlerin ardından İsviçre karşısında 25-23, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan milli takım, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

Erkekler voleybol maçı ne zaman? Türkiye-Letonya maçı yayın bilgileri

Türkiye, dördüncü grup karşılaşmasında ise ev sahibi Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Dört maç sonunda 1 galibiyeti bulunan ay-yıldızlılar, Letonya karşılaşması öncesinde 3 puanda bulunuyor. Grubu ilk dört sırada tamamlayan takımlar son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

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