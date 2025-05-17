Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: 4 futbolcudan kötü haber

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: 4 futbolcudan kötü haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan sakatlık açıklaması: 4 futbolcudan kötü haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda mağlup olan Trabzonspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bodrum FK'ya konuk olacak. Bordo-mavili ekibe 4 futbolcusundan kötü haber geldi.

Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Teknik direktörlüğünü Fatih Tekke'nin yaptığı bordo-mavili takımın kamp kadrosu belli oldu.

4 EKSİK VAR

Sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç ve Arseniy Batagov'un, Bodrum FK maçında forma giyemeyeceği duyuruldu. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: 4 futbolcudan kötü haber - 1. Resim

Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor: 
Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Tim Jabol, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya basını Erdoğan'ı manşetlere taşıdı! "Türkiye'yi artık kimse durduramaz"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Veliefendi Hipodromu'nda talihsiz kaza: Attan düşen jokey yoğun bakımda - SporVeliefendi'de feci kaza! Hayatta kalma mücadelesi veriyorGalatasaray efsaneleri Hagi ve Popescu, UEFA Kupası zaferi için İstanbul'da - SporTarihi kupanın 25. yılı: Galatasaray efsaneleri İstanbul'daMerih Demiral'dan Fenerbahçe itirafı: Heyecandan bayılacak gibiydim - Spor"İnanılmaz ve unutulmaz..."Fenerbahçe'de seçim için kaç imza kaldı? İşte son durum... - SporFenerbahçe'de seçim için kaç imza kaldı? İşte son durum...Üniversite okumak için İstanbul'a geldi, şimdi Beşiktaş yolunda - SporBeşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyorOsimhen'in yeni takımı belli oluyor! Önünde 3 farklı alternatif var - SporOsimhen'in önünde 3 farklı alternatif var
Sonraki Haber Yükleniyor...