Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: 4 futbolcudan kötü haber

Galatasaray'a Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda mağlup olan Trabzonspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Bodrum FK'ya konuk olacak. Bordo-mavili ekibe 4 futbolcusundan kötü haber geldi.

Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Teknik direktörlüğünü Fatih Tekke'nin yaptığı bordo-mavili takımın kamp kadrosu belli oldu.

4 EKSİK VAR

Sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç ve Arseniy Batagov'un, Bodrum FK maçında forma giyemeyeceği duyuruldu. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

Trabzonspor kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Tim Jabol, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan