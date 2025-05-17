Trabzonspor'da yeni kadro mühendisliği yapılacak: Fırtına sil baştan

Maliyeti yüksek olan ve az verim alınan yabancılara gelen teklifler değerlendirilecek. Başarıya aç ve yıldız adayı isimlere ağırlık verilecek.

Fatih Tekke ile az da olsa toparlanma dönemine giren ve kupa finali oynayan Trabzonspor sezonu ‘elde var sıfır’ ile tamamlıyor. Avrupa kupalarına katılım vizesi alması da çok zor görünen bordo mavililerde yeni sezonda ise kadroda önemli değişimler yolda.

Fatih Tekke’nin raporuna göre hareket edecek olan yönetim özellikle yabancı oyuncu konusunda ciddi bir operasyon yapabilir. Savic, Mendy, Lundstram, Danylo Sikan ve Dragus gibi isimlere gelecek olası teklifler değerlendirilecek ve yeni bir yapılanma gerçekleştirilecek.

U19'DAN TAKVİYE

Ekonomik anlamda sürdürülebilir olmayı ve gelir giderini dengelemeyi hedefleyen bordo mavililer, başarıya aç, gelecek vadeden ve maliyeti düşük yıldız adaylarına ağırlık verecek. Anthony Nwakaeme ve Edin Visca gibi yaş almış oyuncularla da yollar ayrılabilir. Her ne kadar golcü konusunda gündemde yine Paul Onuachu gibi tanıdık bir isim yer alsa da Southampton’ın 10 milyon avro civarındaki talepleri yönetime geri adım attırıyor. Tekke’nin Avrupa’da tarih yazan U19 Takımı’ndan bazı gençleri A Takım’a alması bekleniyor.

DANYLO AYRILMAK İSTİYOR

Bordo mavililerin devre arasında aldığı Danylo Sikan, Tekke döneminde fazla süre alamamaktan mutsuz ve ayrılmaya daha sıcak bakıyor.